'Meme kanseri erkeklerde de görülebilir'

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- GENEL Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, meme kanserinin erkeklerde görülme sıklığının yüzde 1 oranında olduğu için toplumda çok konuşulmadığını belirtti. Dr. Sarıyıldız, "Meme kanseri esasen meme dokusunda oluşan bir kanser olduğu için erkeklerde de görülebileceğini unutmamak gerekiyor. Yüzde 1 oranı düşük bir oran olarak gözükmekle birlikte bu hastaların takiplerinde geç tanı konulduğu için daha sıkıntılı ve tedavi süreci zorlu geçen hastalarımız olabiliyor" dedi.

Ankara Medicana Hastanesi Genel Müdürü ve Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, meme kanserinin en çok kadınlarda görülen bir hastalık olarak bilindiğini ancak erkeklerde de görülen bir kanser türü olduğunu belirtti. Meme kanserinin erkeklerde görülme sıklığının yüzde 1 oranında olduğu için toplumda çok konuşulmadığını kaydeden Sarıyıldız, "Meme kanseri kadın hastalarımızda olduğu için hep kadınlara yönelik farkındalık ayları ve meme kanseri bilgilendirme toplantılarıyla yol alıyoruz. Esasen meme dokusunda oluşan bir kanser olduğu için erkeklerde de görülebileceğini unutmamak gerekiyor. Yüzde 1 oranı düşük bir oran olarak gözükmekle birlikte bu hastaların takiplerinde geç tanı konulduğu için daha sıkıntılı ve tedavi süreci zorlu geçen hastalarımız olabiliyor" dedi.