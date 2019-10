Meme kanseri farkındalığı için sualtında pankart açtılar

'KANSERDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİDİR'

Dr. Ceren Avanos İnce, dalışın meme kanserinde farkındalık yaratmak ve bu konuya ilgi çekmek için yapıldığını belirtti. Dr. İnce, "Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Türkiye'de kadınlarda görülen her 4 kanserden biri meme kanseridir. Meme kanserinden korunmada en önemli faktör, kadının bilinçlenmesidir. 20- 40 yaş arası her kadının ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması, 2 yılda bir de doktora giderek meme muayenesi yaptırması gerekmektedir. 40- 69 yaş arası kadınlarda da her ay kendi kendine meme muayenesi yapması, yılda bir doktora giderek meme muayenesi yatırması ve 2 yılda bir de mamografi çektirmesi gerekmektedir. İlimizde sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan kanser, erken teşhis tarama ve tedavi merkezlerinde tüm kanser taramaları ücretsiz yapılmaktadır. Halkımızı davet ediyoruz. Kanserde erken teşhis önemlidir. Kendinize erken teşhis şansını verin ve kanser taramalarınızı yaptırın" diye konuştu.