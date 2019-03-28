"Meme kanseri, kadınlarda kanserden ölümlerde birinci sırada"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Özen, "Meme kanseri, kadınlarda kanserden ölümlerde daha önce akciğer kanserinden sonra ikinci sıradaydı. Artık birinci sırada. Hem çok sık görülen hem de çok sık ölüme neden olan bir kanser." dedi.

Samsun Meme Derneğinin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve OMÜ iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlediği "5. Karadeniz Meme Kongresi" başladı.

Aynı zamanda kongrenin eş başkanı olan Prof. Dr. Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye çeşitli üniversitelerden ve hastanelerden konunun uzmanı yaklaşık 200 cerrah, radyolog, radyasyon onkolog, patolog ve tıbbi onkologların katıldığını söyledi.

Kongrede hastalığın tedavisi ve tanısıyla ilgili güncel bilgilerin konuşulacağını aktaran Özen, obezite ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Özen, menopoz çağına kadar obeziteyle meme kanseri arasında bir ilişkiye çok rastlanmadığını ancak menopoz sonrasında kilo almanın son derece tehlikeli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: