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Meme kanseri tedavisinde çığır açan tedavi yöntemi: "Ameliyat artık tek seçenek değil"

Meme kanseri tedavisinde çığır açan gelişmeler yaşanıyor. Krioablasyon (dondurarak tedavi) yöntemi, ameliyata uygun olmayan ya da ameliyat olmak istemeyen belirli hasta gruplarına yeni bir alternatif sunuyor. Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, ameliyatsız tedavi yöntemlerinin gelecekte daha yaygın hale geleceğini belirterek, özellikle ileri yaştaki ve ek hastalıkları bulunan hastalarda bu yöntemin başarılı sonuçlar verdiğini ifade ediyor.

Meme kanseri tedavisinde çığır açan tedavi yöntemi: "Ameliyat artık tek seçenek değil"

Krioablasyon yönteminin, belirli bir grup hastaya ameliyatsız tedavi imkanı sunduğu ve işlem sonrası hastaların aynı gün evine dönebildiği belirtildi. Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman ve Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşegül Akdoğan Gemici tedavi hakkında açıklamalarda bulundu.

Meme kanseri tedavisinde çığır açan tedavi yöntemi: "Ameliyat artık tek seçenek değil" 1

“GELECEK ARTIK AMELİYATSIZ ÇÖZÜMLERDE"

Yeni geliştirilen yöntemlerle artık bazı hastaların ameliyat olmak zorunda kalmadığını vurgulayan Doç. Ferahman, “Gelecek artık ameliyatsız çözümlerde. Elbette her hastaya uygun değil, ama özellikle yaşı ilerlemiş ve ek hastalıkları olan, belirli kriterlere uyan hastalarda bu yöntemle çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Hiçbir kesi, yara, dikiş olmadan hastalar aynı gün evine dönebiliyor” dedi.

Dr. Ferahman, bu tür tedavi kararlarının multidisipliner konseylerde farklı branşlardan uzmanların ortak değerlendirmesiyle alındığını ve her hastanın durumu ayrı ayrı değerlendirildiğini de ekledi.

Meme kanseri tedavisinde çığır açan tedavi yöntemi: "Ameliyat artık tek seçenek değil" 2

"EKSİ 100 DERECEYLE TÜMÖR HÜCRESİ YOK EDİLİYOR"

Krioablasyonun bilimsel altyapısını ve uygulama sürecini anlatan Doç. Dr. Gemici, “Tümör hücrelerini eksi 100 dereceye kadar soğutarak yok ediyoruz. Ultrason eşliğinde, lokal anestezi altında tümör içine ince metal iğne yerleştiriyoruz. Bu iğneden sıvı nitrojen ya da argon gazı verilerek tümör dokusu donduruluyor. Bu işlem sırasında oluşan ‘buz topunun’ hem tümör hücresini öldürüyor hem de hastanın ağrısını azaltıyor. İşlem sonrası hastalar birkaç saat içinde taburcu olabiliyor. Büyük bir kesi ya da iz oluşmuyor” ifadelerini kullandı.

"ESTETİK AÇIDAN BÜYÜK BİR KONFOR SAĞLIYOR”

Krioablasyon sonrası tümörün olduğu yerde kalan dondurulmuş dokunun zamanla vücut tarafından emildiğini ifade eden Doç. Dr. Gemici, kozmetik olarak da bu tedavinin büyük avantajlar sunduğunu söyledi. Doç. Dr. Gemici son olarak, “Ölmüş tümör dokusu, vücudun savunma sistemleri tarafından zamanla ortadan kaldırılıyor. Bu da hem fiziksel hem de estetik açıdan büyük bir konfor sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Meme kanseri tedavisinde çığır açan tedavi yöntemi: "Ameliyat artık tek seçenek değil" 3

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri tümör
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