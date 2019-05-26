Meme kanseri yüzünden göğsünü kaybetti, eşi 3D baskılı protez sayesinde tüm kadınlara umut oldu

37 yaşında anne olan ve bebeğini emzirirken sol göğsünde sert bir isim hisseden Fay, durumu kocası ile paylaştı. Kocasının bu durumun normal olduğunu düşünmediğini söylemesi üzerine doktora giden genç anneye çekilen ultrasonun ardından biyopsi yapılması istendi.

Sonuçların çıkacağı 1 haftalık sürede moralini bozmamaya çalıştığını anlatan genç anne, “Ancak haberler çok kötüydü. Göğüs kanseri olmuştum. Sadece 3 hafta sonra ameliyat oldum. 18 hafta kemoterapi gördüm. Ancak bir histoloji raporunda hala bazı kanserli hücrelerin vücudumda olduğu tespit edildi. Bunu duyunca iyice yıkıldım. Ama güçlü olmam gerektiğini biliyordum. Buna uyum sağlamak için müsade ettim. Aynaya baktığım zaman kendimi tanıyamıyordum. Göğsümün olduğu yerde pürüzlü bir yara izi vardı“ dedi.

Sütyeninin altına genel bir protez taktığını ancak ondan nefret ettiğini belirten Fay, “Rahatsız edici ve şekilsizdi. Neredeyse bana ait olmayan bir kaya parçasını taşıyor ve onunla yaşıyor gibiydim. Halka açık yerlerde dolaşırken, insanların göğsüme baktığını ve çok utandığımı farkettim. Daha fazla ameliyat geçirmeyeceğim için üzüntümü eşim de farketti. Bana, “seni bu moral bozukluğunda görmek istemiyorum” dedi. Ona şaka ile neden bu durumu düzeltmiyorsun dedim. Karşılıklı güldük ancak eşim Tim’in kafasında çarpan şimşekleri görebiliyordum. Teknoloji onun ilgi alanıydı ancak göğüslerle ilgili bir çalışması olmamıştı” ifadelerini kullandı.