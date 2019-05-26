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Meme kanseri yüzünden göğsünü kaybetti, eşi 3D baskılı protez sayesinde tüm kadınlara umut oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 26.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Meme kanseri nedeniyle genç yaşta göğüslerini kaybeden Fay Cobbet için eşinin yaptığı şey ona büyük mutluluk verdi. Kanser nedeniyle göğsünü kaybeden kadına eşi Tim, 3D baskılı protez meme yaptı. Çift şimdi meme kanseri nedeniyle memelerini kaybeden kadınlara umut oluyor.

Meme kanseri yüzünden göğsünü kaybetti, eşi 3D baskılı protez sayesinde tüm kadınlara umut oldu

37 yaşında anne olan ve bebeğini emzirirken sol göğsünde sert bir isim hisseden Fay, durumu kocası ile paylaştı. Kocasının bu durumun normal olduğunu düşünmediğini söylemesi üzerine doktora giden genç anneye çekilen ultrasonun ardından biyopsi yapılması istendi.

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Sonuçların çıkacağı 1 haftalık sürede moralini bozmamaya çalıştığını anlatan genç anne, “Ancak haberler çok kötüydü. Göğüs kanseri olmuştum. Sadece 3 hafta sonra ameliyat oldum. 18 hafta kemoterapi gördüm. Ancak bir histoloji raporunda hala bazı kanserli hücrelerin vücudumda olduğu tespit edildi. Bunu duyunca iyice yıkıldım. Ama güçlü olmam gerektiğini biliyordum. Buna uyum sağlamak için müsade ettim. Aynaya baktığım zaman kendimi tanıyamıyordum. Göğsümün olduğu yerde pürüzlü bir yara izi vardı“ dedi.

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Sütyeninin altına genel bir protez taktığını ancak ondan nefret ettiğini belirten Fay, “Rahatsız edici ve şekilsizdi. Neredeyse bana ait olmayan bir kaya parçasını taşıyor ve onunla yaşıyor gibiydim. Halka açık yerlerde dolaşırken, insanların göğsüme baktığını ve çok utandığımı farkettim. Daha fazla ameliyat geçirmeyeceğim için üzüntümü eşim de farketti. Bana, “seni bu moral bozukluğunda görmek istemiyorum” dedi. Ona şaka ile neden bu durumu düzeltmiyorsun dedim. Karşılıklı güldük ancak eşim Tim’in kafasında çarpan şimşekleri görebiliyordum. Teknoloji onun ilgi alanıydı ancak göğüslerle ilgili bir çalışması olmamıştı” ifadelerini kullandı.

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“Tim ve arkadaşı birkaç gün sonra bana 3D baskı ile göğüs dokusuna uygun protez yapabilecekleri fikri ile geldi “ diyen Fay, sürecin tamamlanması ile yaşananları şu sözlerle ifade etti: “Yüzlerce fotoğraf çekip prototip oluşturmasına izin verdim. Zorlu bir yılın ardından bana son ürününü sundu. Bu bir rüya gibiydi. Protezi sütyenime taktım ve dolaşmaya başladım. Gerçek bir göğüs gibi yürürken sallanıyordu. Kocama, hayatımı değiştirdin dedim. O da bende çok mutlu olduk.”

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Genç kadın, bu çalışmanın ardından MyReflection hareketini başlattıklarını ve göğüs kanseri nedeniyle memelerini kaybeden kadınlara yeniden onları hissetme şansı vermek istediklerini de sözlerine ekledi. Fay Cobbett ve Tim Carr, myReflection'

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Anahtar Kelimeler:
3D protez meme

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