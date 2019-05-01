Meme kanserinden korunmak için altın kurallar

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Meme kanserinin kesin tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çipe, ''Meme kanserinin kesin tedavisi cerrahi olarak tümörün sağlam cerrahi sınırlarla çıkarılması ve koltuk altındaki etkilenmiş lenf bezelerinin temizlenmesidir. Yeni gelişen cerrahi tekniklerle artık memenin tamamını almadan ve meme kozmetiğini bozmadan meme kanserinin cerrahi tedavisi mümkün hale gelmiştir. Memenin hepsinin alınmasının gerektiği durumlarda ise onkoplastik cerrahi yöntemleri ile tatminkar kozmetik sonuçlar elde edilebilmektedir'' dedi.

Meme kanserinde artış olduğunu belirten Prof. Dr. Gökhan Çipe, ''40 yıl evvel 20 kadından birisinde meme kanseri görülürken, günümüzde her 8 kadından birisinde meme kanseri görülmektedir. Meme kanseri görülme oranı artış göstermekle birlikte, meme kanseri tarama programları sonucu erken tanı olanaklarının artmasına bağlı olarak, meme kanserinden ölümler azalmaktadır'' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gökhan Çipe, meme kanserine yakalanma riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

FORMUNUZU KORUYUN

Formun korunmasındaki öneme değinen Prof. Dr. Çipe, ''İdeal kiloya sahip kadınların, fazla kilolu olanlara göre menopoz dönemi sonrası meme kanserine yakalanma riskleri daha az. Çünkü obez kadınlarda kandaki cinsiyet hormonları, insülin ve insülin büyüme faktörü 1, bel çevresi kalınlığını artırıyor. Bütün bu faktörler de meme kanseri açısından risk oluşturuyor.

Haftada en az 4 gün spor yapın: Düzenli olarak yapılan spor, kilo kontrolünü sağlıyor ve risk faktörü olan yüksek östrojen düzeyini dengeliyor. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

Eti kısıtlayın, sebze ve meyveye ağırlık verin: Yağ içeriği yüksek besinler uzun süreli tüketildiklerinde kandaki östrojen düzeyleri yükseldiği için meme kanseri riski artıyor. Haftada 5 kez kırmızı et yenilmesiyle meme kanseri riskinde artış olduğunu gösteren çalışmalar da var. Günde 4-5 porsiyon sebze meyve tüketmeye de özen gösterin. Çünkü sebze ve meyveler içerdikleri antioksidan sayesinde meme kanserinin gelişme riskini yüzde 25 oranında azaltabiliyor'' şeklinde konuştu.