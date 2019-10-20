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Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balonlu konvoy oluşturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Rize'de off-road tutkunları, meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla pembe balonlarla süsledikleri araçlarıyla etkinliğe katıldı

RİZE (AA) - Rize'de off-road tutkunları, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek için pembe balonlarla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü, Rize Off-Road Kulübü Derneğince düzenlenen etkinlikte Rize, Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli off-road tutkunları, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup, meme kanserine dikkati çekmek ve erken teşhis konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla pembe balonların yanı sıra Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla Karadeniz Sahil Yolu boyunca konvoy oluşturdu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Ardeşen ilçesinin Fırtına Vadisi'nde sona erdi. Burada kanser hastaları, off-road tutkunlarının araçlarıyla off-road yaparak keyifli anlar yaşadı.

Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak dört yıldır meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl ise farklı bir etkinlik gerekleştirdiklerini ifade eden Cerrahoğlu, şunları kaydetti:

"Rize ve bazı ilçelerdeki off-road tutkunlarıyla bir araya geldik. Meme kanserinin rengi olan pembe balonlarla araçlarımızı süsledik. 60 araçlık bir konvoy düzenledik. Konvoydaki erkekler, bize destek vermeleriyle ne kadar duyarlı olduklarını gösterdi. Bu da bizi mutlu etti. Buradaki amacımız, hastalarımızla güzel bir gün geçirmek istedik. İnşallah amacımıza ulaşmış olduk."

Rize Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Şenol Erkan ise bu işi bir hobi olarak yaptıklarını belirterek, "Yarışlar biraz farklı oluyor. Bugün bir ayrı etkinlikte bir araya geldik. Hastalara moral verdiğimiz için mutluyuz. Bugün 26 off-road aracımızla bu etkinliğe katılarak destek verdik." diye konuştu.

Off-road sporcusu Aydan Oral, böyle bir organizasyona katıldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kendisinin de bir kanser hastası olduğunu ifade eden Hafize Gümüşler de bu hastalıkta moralin çok önemli olduğunu aktardı.

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konvoy Meme kanseri off-road tutkunları Rize

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