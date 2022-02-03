Meme küçültme hakkında merak ettikleriniz

Meme küçültme ameliyatı hakkında soru işaretlerinizi çözmek için Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka, en sık yapılan işlemlerden biri olan meme küçültmeyi sizler için anlattı.

Kadınlarda sık görülen sırt ve bel ağrılarının nedeni büyük göğüsler olabilir. Büyük göğüslerin neden olduğu sağlık problemlerini ortadan kaldırmak için meme küçültme ameliyatı çoğu zaman ilk tercihtir. Büyük göğüslerin neden olduğu başlıca problemler; sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, mantar enfeksiyonu ve kızarıklıklardır. Büyük göğüsler ayrıca kişilerin ruhsal sağlığını olumsuz etkileyebilir.

"MEME KÜÇÜLTME İLE SAĞLIK SORUNLARINDAN KURTULABİLİRSİNİZ"

Meme küçültme ameliyatı diğer cerrahi işlemlere göre daha kolaydır. Genel anestezi altında yapılan bir işlemde memenin uygun bölgelerinde küçük kesiler yapılır ve fazla meme dokusu çıkarılır. İşlem sırasında kişinin isteğine göre meme dikleştirme işlemi yapılabilir.

"AMELİYATTAN BİR HAFTA SONRA HASTA GÜNLÜK HAYATINA DÖNEBİLİR"

Operasyon süresi yaklaşık 3 saat olmakla birlikte kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Ameliyattan sonra kişi mutlaka cerrahi sutyen kullanmalıdır. İşlem bölgesinde renk değişikliği ve şişlik beklenen belirtilerdir. Bu ve benzeri belirtiler 5-7 gün içinde kendiliğinden geçer. Ameliyattan bir hafta sonra hasta günlük hayatına dönebilir.

MERAK EDİLENLER…

Çoğu kişi meme küçültme ameliyatından korkar ancak komplikasyon riski diğer işlemlere göre çok düşüktür. Bu süreçte meme bezlerinin bir kısmı alındığı için emzirme döneminde ek bir soruna yol açmaz. Meme küçültme ameliyatı üzerine yapılan bir araştırmaya göre, kadınların kansere yakalanma olasılığı yüzde 40 daha az olduğu gözlenmiştir.

Meme küçültme ameliyatının komplikasyon riski düşük olsa dahi alanında uzman ve deneyimli uzmanlar tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Yanlış uygulamalar kötü sonuçlara yol açabilir.



