Memede saptanan kitleleriniz varsa işte izlemeniz gereken noktalar!

Memede saptanan kitleler için izlenecek yol sırasıyla meme muayenesi, 40 yaş altı için meme ultrasonu, 40 yaş üstü için mamografidir. Hekim tarafından ihtiyaç duyulan hallerde meme MRI her yaşta istenebilir.

Mamografi hakkında bilinmesi gerekenler

MAMOGRAFİ NEDİR?

Meme kanserini erken teşhiste kullanılan en önemli görüntüleme testidir. X ışınları yoluyla memenin görüntülenmesidir. Amerikan Radyoloji Birliği 40 yaş üstü kadınlarda tarama amaçlı her yıl çekilmesini önermektedir. Kişiye özel durumlar değerlendirilerek mamografi çekilmesi aralığı hekim tarafından değiştirilebilir. Risk faktörleri varlığında 30 yaşta mamografi çekimi başlayabilir.

RADYASYON DOZU YÜKSEK MİDİR?

Günümüz teknolojisinde mamografi cihazlarının radyasyon dozu ihmal edilebilir düzeydedir. Yararı ise çok fazladır. Meme muayenesi ile ele gelmeyen, hatta ultrason ile tespit edilemeyen küçük kitleleri veya süt kanalındaki değişiklikleri mamografi saptayabilir.

MAMOGRAFİ ÇEKİMİNE ENGEL DURUMLAR VAR MIDIR?

-Daha önce meme küçültme veya silikon protez ile büyütme yapılmış olması mamografi çekimine engel değildir.

-Gebelikte çok gerekli değilse yapılmaz.

-Risk faktörü yoksa 40 yaş altı önerilmez.