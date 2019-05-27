KADIN

Memede saptanan kitleleriniz varsa işte izlemeniz gereken noktalar!

Doç. Dr. Gül Dağlar Doç. Dr. Gül Dağlar
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 27.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gül Dağlar bugünkü yazısında meme kanserini erken teşhiste kullanılan en önemli görüntüleme testi olan mamografi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Memede saptanan kitleleriniz varsa işte izlemeniz gereken noktalar!

Memede saptanan kitleler için izlenecek yol sırasıyla meme muayenesi, 40 yaş altı için meme ultrasonu, 40 yaş üstü için mamografidir. Hekim tarafından ihtiyaç duyulan hallerde meme MRI her yaşta istenebilir.

Mamografi hakkında bilinmesi gerekenler

MAMOGRAFİ NEDİR?

Meme kanserini erken teşhiste kullanılan en önemli görüntüleme testidir. X ışınları yoluyla memenin görüntülenmesidir. Amerikan Radyoloji Birliği 40 yaş üstü kadınlarda tarama amaçlı her yıl çekilmesini önermektedir. Kişiye özel durumlar değerlendirilerek mamografi çekilmesi aralığı hekim tarafından değiştirilebilir. Risk faktörleri varlığında 30 yaşta mamografi çekimi başlayabilir.

2

RADYASYON DOZU YÜKSEK MİDİR?

Günümüz teknolojisinde mamografi cihazlarının radyasyon dozu ihmal edilebilir düzeydedir. Yararı ise çok fazladır. Meme muayenesi ile ele gelmeyen, hatta ultrason ile tespit edilemeyen küçük kitleleri veya süt kanalındaki değişiklikleri mamografi saptayabilir.

1

MAMOGRAFİ ÇEKİMİNE ENGEL DURUMLAR VAR MIDIR?

-Daha önce meme küçültme veya silikon protez ile büyütme yapılmış olması mamografi çekimine engel değildir.
-Gebelikte çok gerekli değilse yapılmaz.
-Risk faktörü yoksa 40 yaş altı önerilmez.

MAMOGRAFİ İLE KANSER GELİŞİMİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

Mamografi çekilirken alınan radyasyon dozu uzun bir uçak yolculuğunda alınan dozdan fazla değildir.

5

DİJİTAL MAMOGRAFİ NEDİR?

Elektronik ortamda elde edilen görüntüler yüksek çözünürlüklü programlar yardımı ile değerlendirilmeye alınır. Bu programlar ile büyütme, ölçüm yapılması ve görüntü kalitesinin ayarlanması gibi birçok işlem yapılabilir. Radyasyon dozu daha düşüktür. Dijital ortamda kayıt yapılabildiği için farklı zamanlarda çekilen filmler karşılaştırılabilir. Arşivlenebilir ve farklı hekimlere konsültasyona gönderilebilir.

Doç. Dr. Gül Dağlar
Web: www.guldaglar.com/
İnstagram: https://www.instagram.com/drguldaglar/

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
Meme kanseri yüzünden göğsünü kaybetti, tüm kadınlara umut olduMeme kanseri yüzünden göğsünü kaybetti, tüm kadınlara umut oldu
Tüm kadınlar etkisi altında! Göğüs ağrısının nedeni...Tüm kadınlar etkisi altında! Göğüs ağrısının nedeni...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mamografi hakkında bilinmesi gerekenler Mamografi nedir

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Survivor'da Hikmet'in vedasının ardından olay sözler!

Survivor'da Hikmet'in vedasının ardından olay sözler!

Evliliğe ilk adımı attı!

Evliliğe ilk adımı attı!

Söz finalinde büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Söz finalinde büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Hem psikolojik hem de cinsel anlamda olumsuz etkiliyor

Hem psikolojik hem de cinsel anlamda olumsuz etkiliyor

Son haftaya girildi! Bakın sizi nasıl bir hafta bekliyor?

Son haftaya girildi! Bakın sizi nasıl bir hafta bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sadece sarımsakla sınırlı değilmiş!

Sadece sarımsakla sınırlı değilmiş!

Tampon yüzünden neredeyse ölecekti

Tampon yüzünden neredeyse ölecekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme kanseri yüzünden göğsünü kaybetti, eşi 3D baskılı protez sayesinde tüm kadınlara umut oldu

Meme kanseri yüzünden göğsünü kaybetti, tüm kadınlara umut oldu

PMS (regl) döneminde memede ağrı neden olur?

Tüm kadınlar etkisi altında! Göğüs ağrısının nedeni...

Genital herpesin semptomları nelerdir, tedavi edilmediği taktirde anne ya da bebeğe zarar verir mi?

Genital veya anal bölgede açık yaralar en büyük belirtileri!

Rahim ağzı kanseri cinsel yaşam şekli ile doğrudan ilişkili! İşte belirtileri ve riskleri

Bu sorun, cinsel yaşam şekli ile doğrudan ilişkili!

İdrar kaçırmaya ‘robotik etki’

Bu yöntem sayesinde idrar kaçırma sorunu ortadan kalkıyor!

Rahim duvarı kalınlaşması gebeliğe engel midir?

Rahim duvarı kalınlaşması gebeliğe engel midir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.