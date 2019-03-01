Memeden sonra şimdi de kalça implantları tehlikeli bulundu! 'Kansere neden olabilir'

Çalışmayı yöneten Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği Başkanı Dr. Alan Matarasso, dokulu gluteal implantların memede kullanılanlarla aynı riski taşıyacağının 'mantıklı' olduğunu söyledi. Matarasso, ''implant türü ve implantın yerleştirildiği sürenin uzunluğu ALCL riskini artırıyor. Kadının bu hastalığa yakalanmasında iltihap ve genetik risk faktörleri üzarinde duruluyor. Neyse ki, günümüzde kalça genişlemelerinin büyük çoğunluğu, 'flep' olarak bilinen vücut dokusunu kullanarak veya kalça etrafındaki alanı liposuction ile yeniden şekillendirerek yapılıyor'' dedi.

Uzmanlar daha önce anaplastik büyük hücreli lenfoma (ALCL)'nın dokulu meme implantlarına olan bağlantıların, kalça implantları için de geçerli olduğunu düşünüyorlar. Bu bulgu meme implantlarının yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunun değerlendireceğini gösteriyor.

Yeni bir çalışma, doku implantları alan orta yaşlı bir kadına, bir yıl sonra kan kanseri anaplastik büyük hücreli lenfoma (ALCL) teşhisi konduğunu ve akciğerlerinde bulunan tümörleri olduğunu ortaya koydu.

Güvenli ve etkili seçenek olduğu için kadınlar son birkaç yıldır Brezilya poposu estetiğini tercih ediyor. Bu estetik türünde kalçalara yağ aktarımı, pürüzsüz bir sonuç veren ve hastaların kendi dokuları olduğu için bedenin reddetme riski bulunmayan bir operasyon olduğu için oldukça talep görüyor.

Ancak kalça implantları da en az Brezilya popusu estetiği kadar tercih ediliyor. Kalça implantında cerrah kaba etlerin her birine yukarıdan aşağıya ya da kalçalar arasına doğru bir kesik atıyor, daha sonra gluteal kasın üstüne veya içine her iki tarafada bir implant yerleştiriyor. Son olarak, kalçalara bir kesi yapan ve gençleşmiş bir görünüm elde etmek için bölgedeki fazla doku ve cildi gideren bir "kalça kaldırma" operasyonu yapılıyor. Tüm bunların hepsi bir riskle beraber geliyor. Yağ yanlış yere enjekte edilirse pıhtılaşma, flep operasyonu da enfeksiyon riskine neden olabiliyor.

Araştırmacılar şimdi dokulu silikon implantların kan dolaşımındaki hastalıkları ve rahatsızlıkları nasıl tetiklediği konusunda daha fazla araştırma için çalışıyorlar.

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