Memenin erken yaşta küçültülmesi daha avantajlı

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneğinin (ASPS) resmi tıp dergisi olan Journal of Plastic and Reconstructive Surgery’de yayınlanan araştırmaya göre, 25 yaşından önce meme küçültme ameliyatı olan kadınlar, işlemden 10 ila 30 yıl sonra kalıcı faydalarını bildirdi. Araştırma kapsamında Amerika’da 1980-2003 yılları arasında 25 yaş öncesinde meme küçültme ameliyatı olan kadınlar ve ameliyat olmayan kadınlar, ankete katılarak, medikal ve yaşam kalitesi ile ilgili soruları cevaplandırdı. Verilen cevaplar, meme küçültme ameliyatı olan kadınların uzun vadede meme ameliyatı geçirmemiş olan kadınlardan daha iyi sonuçlar aldıklarını ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebru Durmuş, "Meme küçültme ameliyatının, büyük göğüse sahip kadınlarda sık görülen sırt ve boyun ağrısı semptomlarının giderilmesinin yanı sıra beden memnuniyetsizliği ve düşük öz güven gibi psikolojik temelli sıkıntıların da ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Erken yaşta bu ameliyatı olan kadınlar, ileri yaşlarda yaşayabilecekleri bu tarz problemlere de önlem almış oluyor. Üstelik araştırma bize hamilelik, emzirme ve menopoz dahil olmak üzere memeyi etkileyen hormonal değişikliklere rağmen meme küçültme ameliyatının faydalarının devam ettiğini de gösteriyor" diye konuştu.

(İHA)

