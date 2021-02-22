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Memesinden 4,5 kiloluk kitle çıkarıldı

22.02.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Memesinden 4,5 kiloluk kitle çıkarıldı

Antalya’da 55 yaşındaki Yasemin Zembil'in memesinden 4,5 kiloluk kitle çıkarıldı. Çapı 30 santimetreye ulaşan 4,5 kiloluk kitleyle birlikte sağ memesi de alınan Zembil, sağlığına kavuştu.

Antalya’da yaşayan Yasemin Zembil, 2015 yılında sağ memesinde kitle olduğunu fark ederek doktora başvurdu. Zembil’e yapılan biyopside, kitlenin iyi huylu olduğu belirlendi. 2017 yılında kitlenin büyümesi üzerine yeniden doktora başvuran Zembil, bu kez ameliyata alındı. Sağ memesinden 1,5 kilo kitle çıkarılan Zembil, aradan kısa bir süre geçmesine rağmen kitlenin yeniden büyümesi üzerine ikinci kez ameliyat edildi. Bu kez ağırlığı yaklaşık 3,5 kiloya ulaşan kitle ikinci kez temizlendi.
Geçirdiği iki ameliyatta da sağlığına kavuşamayan ve 6 ay önce sağ memesindeki kitle hızla büyüyerek bu kez 4,5 kiloya ulaşan Yasemin Zembil, özel bir hastanede görevli Op.Dr. Murat Temraz Urlu’ya başvurdu. Yapılan tetkiklerde memesindeki kitlenin malign (kötü huylu) olmadığı belirlenen Zembil, ameliyata alındı. Çapı 30 santimetreye ulaşan 4,5 kiloluk kitleyle birlikte sağ memesi de alınan Zembil, sağlığına kavuştu.

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'YAŞAM KALİTEMİ DÜŞÜRMÜŞTÜ'

Sağ memesindeki 4,5 kiloluk kitlenin yaşam kalitesini düşürdüğünü anlatan Yasemin Zembil, dışarıdan bakıldığında fark edilen kitleyle ilgili herkese açıklama yapmak zorunda kaldığını belirtti. Zembil, “Ayrıca hareket kabiliyetimi de kısıtlıyordu. Bir yere uzanıp bir şey alamıyordum, elimde bir şey taşıyamıyordum. Yanlışlıkla sağa sola çarptığımda çok canım yanıyordu" dedi. 2017 yılında ilk ameliyatında kitlenin 1,5 kilo, ikinci ameliyatında ise 3,5 kiloya ulaştığını anlatan Zembil, şunları söyledi:
“6 ay önce sıkıntım yeniden başladı. Kitle hızla büyüyordu. Akıntı ve kanamalar başladı. İki hafta önce Op. Dr. Murat Temraz Urlu’ya başvurduğumda memenin alınması gerektiğini söyleyince üzüldüm, ama yapacak bir şey yoktu. Mecburen kabullendim. Şu anda gayet iyiyim. Ameliyatın ardından aylar sonra ilk kez, en sağlıklı geceyi geçirdim. Çok şükür artık atlattım. Doktoruma çok teşekkür ederim."

'SAĞLIĞI İYİ TAKİPLERİ DEVAM EDECEK'

Op. Dr. Urlu ise hastanın ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, kötü huylu karakter taşımayan kitlenin, hasta ameliyata alındığında çapının 30 santimetre, ağırlığının ise 4,5 kiloya ulaşmış olduğunu söyledi. Op. Dr. Urlu, koltukaltı lenfleri korunarak yapılan mastektomi (memenin alınması) ameliyatının ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu, takiplerinin devam edeceğini söyledi.

DHA

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