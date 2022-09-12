Memleket hasretini şehrin tabelasını öpüp, sarılarak dindirdi

Ankara’da bir kamu kurumunda görev yapan Mejnun Sancak isimli memur, yaklaşık 6 ayın ardından senelik izne ayrılıp memleketi olan Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyüne geldi. Ailesi ile birlikte memleketine gelen Sancak, kent girişindeki tabelayı görünce aracını uygun bir yere park edip görenlerin adeta içini ısıtan bir şey yaptı. Aracından inip şehir tabelasını zıplayarak defalarca öpen Sancak, daha sonra tabelayı silerek sarıldı. Sancak’ın eşi ise kocasının memleketi hasretini gidermek için yaptıklarını cep telefonu ile videoya alıp sosyal medya hesabına yükledi. Görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenip paylaşıldı.

(İHA)

