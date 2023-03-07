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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Özel’in acı günü

07.03.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kızı Duyşen Kuş vefat etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise yarınki Kahramanmaraş ve Malatya programını iptal ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Özel’in acı günü

Bir süredir kanser hastalığına karşı mücadele veren Özel'in kızı Duyşen Kuş (39), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi Kuş'un cenazesi, yarın Yalova Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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İNCE PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vefat nedeniyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Yarınki programını iptal ettiğini açıklayan İnce, paylaşımında, “Yarın deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Malatya’da olacaktım. Ama yol arkadaşım Yalova Milletvekili Özcan Özel’in kızı Duyşen’in 39 yaşında vefat ettiğini öğrendim. Cenaze için programı iptal ediyorum. Çok üzgünüm. Yol arkadaşıma başsağlığı, evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi. (AA)


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Muharrem İnce Özcan Özel

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