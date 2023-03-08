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Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: 12 Mart'ta seçim olacak

08.03.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından gözler Muharrem İnce'ye çevrildi. İnce'nin Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği merak edilirken, Memleket Partisi'nde ise yeni bir gelişme yaşandı. Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapılacağı açıklandı.

Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: 12 Mart'ta seçim olacak

Daha önce Zafer Partisi ile yaptığı ittifakı sona erdiren Muharrem İnce'nin seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. İnce'nin Millet İttifakı'na destek vereceği iddiaları siyaset kulislerinde dile getirilirken, Memleket Partisi ise adaylık için ön seçim yapmaya hazırlanıyor.

ADAYLIK İÇİN ÖN SEÇİM YAPILACAK

Partiden yapılan açıklamada, "Memleket Partisi Tüzüğü'nün 66'ncı maddesine göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup, aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir." bilgisi verildi.

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Memleket Partisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 12 Mart Pazar partinin ilçe teşkilatlarında sandıklar kurulacak ve parti üyeleri Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi desteklediklerini oylayacaklar. Sonuçlar daha sonra partinin Genel Sekreterliğine gönderilecek.

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Muharrem İnce Memleket Partisi

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