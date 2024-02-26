'Memleket Partisi'nin AK Parti adayını destekleyeceği' iddiasına açıklama

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılıyor. 31 Mart'a az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Parti ve ittifaklardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AMASYA'DA AK PARTİ'YE DESTEK

Son olarak Memleket Partisi'nin Amasya'da AK Parti'nin çıkaracağı adayı destekleyeceği aktarıldı.

"DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

'AK PARTİ Amasya Merkez İlçe' hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Memleket Partisi Amasya İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayımız Sn.Mehmet Uyanık’a destek vereceklerini açıkladılar. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Memleket Partisi Amasya İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayımız Sn.Mehmet Uyanık’a destek vereceklerini açıkladılar. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. pic.twitter.com/lS3PQixxE4 — AK PARTİ Amasya Merkez İlçe (@amasyamerkezmib) February 25, 2024

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Memleket Partisi yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Partimizin Amasya’da veya bir başka il / ilçede AK Parti’yi / AK Parti adayını desteklediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kişiler partimizden istifa etmiş olup partimizle herhangi bir bağları bulunmamaktadır. Bu yalan haberi servis edenler hakkında hukuki işlemler en kısa sürede başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







