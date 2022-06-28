Memur maaşları hesaplara ne zaman yatacak 2022? Memur maaşları Kurban Bayramı’ndan önce ödenir mi?

Memur maaşları ile ilgili milyonlarca kişinin beklediği açıklama dün yapıldı. Yapılan açıklamaya göre temmuz ayındaki maaşlar bayram öncesinde hesaplara yatacak. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

MEMUR MAAŞLARI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları ile ilgili beklenen açıklama 27 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek.”

Buna göre memurlar temmuz ayındaki maaşlarını bayram öncesinde zamlı haliyle alabilecekler.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

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Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili merak edilen soruya yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.

Erdoğan, bayram tatiliyle ilgili açıklamasında "Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." sözleriyle bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte belli oldu.

Buna göre Kurban Bayramı arefe 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. 9 Temmuz Cumartesi günü bayramın birinci günü olacak ve 12 Temmuz Salı günü son bulacak.



