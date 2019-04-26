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Memur-Sen'den Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:08 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesindeki memurların sendikadan zorla istifa ettirildiğini öne süren Memur-Sen üyesi bir grup, belediye binası önünde eylem yaptı - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Bu yaşananlar Memur-Sen'e ve temsil ettiği değerlere karşı sistematik bir operasyondur. Bu operasyonu yürütenlerin, demokrasi ve özgürlük söylemlerinin hiçbir gerçekliğinin olmadığı ortadadır"

Memur-Sen üyesi bir grup, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde memurların sendikadan zorla istifa ettirildiğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da aralarında bulunduğu grup, Muratpaşa Camisi önünde toplanarak sloganlarla Antalya Büyükşehir Belediyesine yürüdü.

Burada grup adına konuşan Yalçın, milletin emanet ettiği iradenin baskı aracına dönüştüğünü söyledi.

Belediyenin gücü kullanılarak çalışanların sendikadan istifaya zorlandığını savunan Yalçın, seçimlerden sonra baskı ve tehdit ile 4 bin 910 üyelerinin istifa ettirildiğini öne sürdü.

Üyelerine karşı baskı ve psikolojik şiddet ve tehdidin devam ettiğini dile getiren Yalçın, üyelere ekmekleri üzerinden şantaj yapıldığını, kendilerine "emek örgütü" diyenlerin ne emeğe ne de ekmeğe saygılarının olduğunu bildirdi.

Yalçın, "Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu. Kendilerine adalet havarisi' diyenler meğer emek ve adalet katiliymiş. Bu yaşananlar Memur-Sen'e ve temsil ettiği değerlere karşı sistematik bir operasyondur. Bu operasyonu yürütenlerin, demokrasi ve özgürlük söylemlerinin hiçbir gerçekliğinin olmadığı ortadadır. Bu emek hırsızlığının, baskının, şantajın hesabını sorarız. Yargıda da sorarız, meydanda da sorarız." dedi.

"Kandil'e yaslanan, terörden beslenen, sokakları ateşe verenler, 15 Temmuz'da biz meydanlarda şehitler verirken çekirdek çitleyerek televizyon izleyenler mi sendika?" diye soran Yalçın, örgütlenme özgürlüğüne müdahale etmenin suç olduğunu, üyelerinin hakkını da sonuna kadar arayacaklarını sözlerine ekledi.

Yalçın'ın konuşmasının ardından "Özgürlüğe aşığız, baskılara karşıyız", "Bahar dediniz kara kış getirdiniz", "Zulme karşı direneceğiz" sloganı atan Memur-Sen üyeleri, daha sonra taşıdıkları sopalı pankartları belediye önüne bırakarak yaktı.

Grubun dağılmasının ardından belediye görevlileri süs havuzundan su taşıyarak yanan pankartları söndürdü.

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Anahtar Kelimeler:
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eylem Memur Sen

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