HABER

Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te sendika üyeleri basın açıklaması yaptı

Memur-Sen'in Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik temsilcilikleri, "Emeğe Saygı, Adalete Davet" eylemi gerçekleştirdi.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, çeşitli dövizler taşıdı.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını ve Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşındığını hatırlattı.

Yünkül, toplu iş sözleşmesinde kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için sahada olduklarını belirterek, "Temel tekliflerimiz dahil toplam 657 teklifimiz gayet makul teklifler olmasına rağmen, sanki hiç yapılmamış gibi kamu işvereni tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamış, bunlara ilişkin herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir." dedi.

Memur-Sen'in toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Yünkül, "Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olarak heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından alkış ve ıslıklarla kararı protesto eden grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

- Eskişehir

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilciliği önünde toplanan grup adına konuşma yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Muammer Karaman, Memur-Sen'in uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi tekliflerinin milletin talepleri olduğunu söyledi.

Kamu İşveren Heyeti'nin Merkez Bankasının gerek beklenti anketinde, gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelmesini emeği değersizleştirmek olarak gördüklerini dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Kamu görevlilerine teklif edilen zam oranları alın terinin hakkını teslim eden bir düzeyde değil. Bu teklif enflasyon karşısında eriyen alım gücümüzü güçlendirseydi, ülkenin ekonomik tablosu ve hükumetin açıkladığı rakam ve hedeflerle uyumlu olsaydı, elbette Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gitmeye gerek kalmaz ve tarafların tümü için memnuniyet üretilmiş olurdu."

- Çanakkale

Memur-Sen Çanakkale İl Başkanı Suat Özen, Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan üyelere hitaben yaptığı konuşmada, sendikalarının uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme tekliflerinin milletin talepleri olduğunu ifade etti.

Özen, Memur-Sen ve bağlı sendikalarla tamamında yetkili olarak katıldıkları "5. Dönem Toplu Sözleşme" görüşmelerinin, Kamu İşveren Heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandığını savundu.

81 ilde "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla sahada olduklarını belirten Özen, şunları söyledi:

"Türkiye, varlığının ve güvenliğinin teminatı olan kamu görevlilerinin maaş, ücret ve alım gücünü yükseltecek ekonomik güce, siyasi özgüvene, politik perspektif ve bilince fazlasıyla sahiptir."

- Yalova

Çeşitli pankart ve dövizler taşıyan sendika üyeleri, Cevdet Aydın Parkı'nda toplandı.

Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Uğur Hakan Tan, burada grup adına yaptığı açıklamada, haklarını alana kadar eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

Memur-Sen ve bağlı sendikalarının tamamının yetkili olarak katıldıkları 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin kamu-işveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandığını savunan Tan, şöyle konuştu:

"Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz."

- Kütahya

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Cumhuriyet Caddesi Karagöz Camisi önündeki eylemde yaptığı açıklamada, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşıdıkları 5. Dönem Toplu Sözleşme'nin, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla eylem düzenlediklerini bildirdi.

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyetinin müzakere sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatan Köse, şunları kaydetti:

"Biz, refahtan pay, paylaşımda adalet istiyoruz. Biz, kamu görevlilerinin yaşam standardını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz."

- Bilecik

Bilecik'te de Memur-Sen üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Süleyman Akyıldız, burada yaptığı konuşmada, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

Akyıldız, "Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz." dedi.

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Şehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdilerŞehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdiler
Hakkari’de şehit inşaat işçileri anıldıHakkari’de şehit inşaat işçileri anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Çanakkale Eskişehir Kütahya Yalova

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li başkana silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.