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Menderes’te kumar baskını; 168 hakkında işlem yapıldı

19.02.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Menderes’te kumar baskını; 168 hakkında işlem yapıldı

Menderes ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 168 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten toplam 763 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.İl Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele ile Covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi’nde bulunan bir işletmede kumar oynandığı duyumu alan Menderes ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Menderes ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 168 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten toplam 763 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele ile Covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi’nde bulunan bir işletmede kumar oynandığı duyumu alan Menderes ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen 168 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten toplam 763 bin 760 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynamakta kullanılan materyallere ise el konuldu. İşletme sahibi İ.Ö isimli şahıs hakkında, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Menderes’te kumar baskını; 168 hakkında işlem yapıldı

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