“Mendilim Kekik Kokuyor” 6 Mart’ta Vizyonda

Yönetmen Hakan Kurşun’un süpervizör olarak destek verdiği filmin müziklerini Mustafa Biber, sanat yönetmenliğini Ufuk Bildibay, ışık şefliğini Faruk Yılmaz yaparken görüntü yönetmenliğini İbrahim Çaltılı ve Erol Zurnacı üstlendiler.

Çekimleri 6 haftada tamamlanan filmin platosu, Antalya’nın Akseki ve Kemer İlçelerinde kuruldu. Ayrıca Çanakkale’de gerçek savaş mekanlarında çekimler yapıldı.

Filme ayrıca; “Terminatör” ve “Gladyatör” filmlerinden tanıdığımız Mike Michel ve Özbek Oyuncu Şahruh Tuyçibayev misafir oyuncu olarak destek verdiler.

Rusya, Belçika , İskoçyalı oyuncuların görev aldığı filmde; Başar Alemdar, Azer Şelte, Devrim Yakut, Alper Kut, Oktay Dal, Hakan Bozyiğit, Radife Baltaoğlu Meltem Evcioğlu, Öykü Esendemir, Suzan Sabancı, Abdullah Sürekli, Murat Karahüseyinoğlu, Özge Öztürk, Alkan Avcı, Özge efe, İsmail Şenel, Aytunç Özulus, Zehra ece Aral, Selim Gürata, Emre Nurettin Örük ve Ferit Kılıç, Yunus emre Özdemir gibi Türk Tiyatrosunun önemli isimleri görev aldılar.

Başta Antalyalı gençler olmak Yurdun farklı yörelerinden gençler “Mendilim Kekik Kokuyor” Filminde gönüllü olarak görev aldılar.

Çanakkale Savaşı’na gönüllü olarak katılan gençlerin hikayelerini anlatan film; savaşı çıkaran emperyal güçleri eleştirirken var olma mücadelesi veren Anadolu’nun top yekün direnişini yansıtıyor. Savaş karşıtı anlatımların öne çıktığı filmde “İnsanlığın içindeki düşmanlığın yenilmesi” teması işlenmekte.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün 2018/2 Kurul kararı ile desteklenen filme, Türk Kızılayı, Dap Holding, Halkbank, Semitaş A.Ş, TT Hotels, Duruk Holding, Antalya Valiliği, Akseki Kaymakamlığı, Kemer Kaymakamlığı, Akseki ve Kemer Belediyeleri destek verdiler.

6 Mart 2020’de vizyona girecek “Mendilim Kekik Kokuyor” filmi için Dap Holding ve Antalya Valiliği’nin destekleri ile İstanbul ve Antalya’da iki ayrı gala yapılması planlanıyor.

**İstanbul Galası: 27 Şubat 2020

Antalya Galası: 2 Mart 2020**

