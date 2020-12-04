HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Menemen’de emniyet ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Menemen’de emniyet ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

04.12.2020 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Menemen’de emniyet ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik emniyet ve jandarmanın ortak operasyonunda, 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi.Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun talimatını verdi.

İzmir’in Menemen ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik emniyet ve jandarmanın ortak operasyonunda, 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun talimatını verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak yürütülen çalışma neticesinde, Menemen ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda; 3 çanta içerisinde ağırlığı 2 kilo 650 gram olan uyuşturucu madde, 2 parça halinde kilitli poşet içerisinde uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, 5 şarjör, 38 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 18 bin 560 TL nakit para ve uyuşturucu satma işinde kullanılan araç gereçler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu devam ediyor.

Menemen’de emniyet ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Bahçeli'den sert tepki: Vatana ihanettirBahçeli'den sert tepki: Vatana ihanettir
Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Ankara için yeni karar: Hafta sonu görev yapacak nöbetçi eczane sayısı 2 katına çıkarıldı

Ankara için yeni karar! Sayı 2 katına çıkarıldı

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Bonzai içen genç, metruk binada baygın bulundu

Devriye gezen bekçiler bu halde buldu

Hatay'da iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi

Vakaların arttığı kentte flaş öneri! Bir hafta boyunca...

Bahçeli'den sert tepki: Orduya 'satılmış' demek bir defa vatana ihanettir

Bahçeli'den sert tepki: Vatana ihanettir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.