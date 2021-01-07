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  4. Menemen’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Menemen’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

07.01.2021 00:36 | Son Güncelleme:
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Menemen’de silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir’in Menemen ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ahıdır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşular arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine birbirine giren taraflardan Ş.D. isimli şahıs pompalı tüfekle Ş.B. isimli şahsı sırtından vurdu. Ş.D.’nin kullandığı pompalı tüfekten çıkan saçmalar çevredeki 1 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplamda 4 kişiyi yaraladı. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıslar ambulansla Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, evinde yakalandı
Olay yerine gelen polis ekipleri, 4 kişiyi yaralayan Ş.D.’yi evinde gözaltına aldı. Ş.D. sorgusu alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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