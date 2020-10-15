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Menisküs ileri yaş hastalığı mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Soyarslan, toplumda her yaştan kişide oluşabilen menisküs rahatsızlığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Menisküs ileri yaş hastalığı mı?

Sadece ileri yaşlarda ortaya çıktığı sanılan menisküs, çocuk ya da genç fark etmeksizin yaşamın her döneminde oluşabiliyor. Diz ekleminde ağrı ve şişlik şeklinde şikayetlere yol açan menisküsün erken dönemde tedavisi büyük önem taşıyor. Genç yaşlarda daha çok travma sonrası ortaya çıkan menisküs, ileri yaşlarda diz eklemlerinin yıpranmasına bağlı oluşuyor. Uzmanlar, operasyon geçiren hastaların hızlıca normal hayata dönebildiğini belirtiyor.

MENİSKÜS YIRTIĞI HER YAŞTA OLUŞABİLİYOR

Menisküs yırtıklarının toplumun tamamını etkileyebilen ve genellikle her yaş grubunda meydana gelebilen yaralanmalar olduğuna işaret eden Dr. Mehmet Soyarslan, “Çocuk yaştan yaşlılığa kadar herkeste görülebilir. Yaş gruplarına göre semptomları, hasta şikayetleri değişiyor. Genç yaşlarda daha çok travma sonrası ortaya çıkan menisküs yırtıkları, yaş ilerledikçe dejenerasyon dediğimiz yaşlanmaya ve diz eklemlerinin yıpranmasına bağlı oluşuyor” dedi.

Hastalarda genellikle dizde ağrı, takılma, kilitlenme, belli bir açıdan sonra dizin açılamaması veya kapatılamaması gibi şikayetler oluştuğunu söyleyen Dr. Mehmet Soyarslan, “İlk olduğu dönemde, özellikle travmayla oluştuysa diz ekleminde şişlik ve ciddi bir ağrıya neden olabiliyor. Tedavisi de yaş gruplarına göre değişiyor. Genç yaşlarda daha çok menisküsün yırtılan kısmını tamir etme seçeneğini göz önünde bulunduruyoruz. Menisküsün yırtılan kısımlarını kapalı teknikle dikiyoruz” diye konuştu.

İLERİ YAŞ HASTALARDA OPERASYON TERCİH EDİLİYOR

İleri yaşlarda menisküsün kanlanması azaldığı için tamir pek mümkün olmuyor. Daha çok yırtılan kısmın kapalı ameliyatla temizlenmesi işlemini yapıyoruz. Hastalar operasyondan sonra hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönebiliyorlar.”

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