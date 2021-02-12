Menisküs nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir? Menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi?

Herhangi bir yaralanma yaşayan kişiler menisküs nasıl geçer sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzmanların menisküs yaralanmalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıları bulunuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu menisküs tedavi süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi. Peki, menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi?

MENİSKÜS YIRTIĞI NEDİR?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu’nun aktardığı bilgilere göre; menisküs, dizde iki kemiğin arasında şok emici göreve sahip kıkırdak yapıda bir doku olarak geçiyor. Sıklıkla twist tarzı zorlanmalarda hasar görüyor.

MENİSKÜS NASIL ANLAŞILIR?

Prof. Dr. Turan Uslu’nun verdiği bilgilere göre; menisküsün hasar görmesi sonucunda dizde ağrı ve şişme ortaya çıkabiliyor. Hasar sonucu menisküsden kopan parça veya ileri derecede hasarlı yapısı dizde kilitlenmeye de neden olabiliyor. Dolayısıyla bu belirtilerle rahatsızlık anlaşılabiliyor.

MENİSKÜS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kartilajın kan dolaşımı olmadığı için hasarın vücut tarafından tamiri mümkün olmuyor. Uzman bir hekimin vereceği bilgi ve karar ışığında artroskopik olarak menisküsün tamiri olası. Bir kısım hasarlarda menisküsün bir bölümü veya tamamının çıkarılması gerekebiliyor. Birinci ve ikinci derece menisküs lezyonlu hastalarda hyalüronik asit enjeksiyonları ve PRP iyi sonuç verebiliyor.