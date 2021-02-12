HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Menisküs nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir? Menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi?

Menisküs nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir? Menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi?

12.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Menisküs nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir? Menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi?

Menisküs yaralanmaları ve buna bağlı olarak gelişen durumlar özellikle spor yapan kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu noktada menisküs nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Uzmanlar, menisküs yaralanmalarına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, konuyla ilgili bilgiler verdi. Peki, menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi? Menisküs nasıl tedavi edilir? İşte detaylar…

Herhangi bir yaralanma yaşayan kişiler menisküs nasıl geçer sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzmanların menisküs yaralanmalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıları bulunuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu menisküs tedavi süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi. Peki, menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi?

MENİSKÜS YIRTIĞI NEDİR?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu’nun aktardığı bilgilere göre; menisküs, dizde iki kemiğin arasında şok emici göreve sahip kıkırdak yapıda bir doku olarak geçiyor. Sıklıkla twist tarzı zorlanmalarda hasar görüyor.

MENİSKÜS NASIL ANLAŞILIR?

Prof. Dr. Turan Uslu’nun verdiği bilgilere göre; menisküsün hasar görmesi sonucunda dizde ağrı ve şişme ortaya çıkabiliyor. Hasar sonucu menisküsden kopan parça veya ileri derecede hasarlı yapısı dizde kilitlenmeye de neden olabiliyor. Dolayısıyla bu belirtilerle rahatsızlık anlaşılabiliyor.

Glutatyon tedavisi nedir? Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? İşte glutatyon tedavisi faydalarıGlutatyon tedavisi nedir? Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? İşte glutatyon tedavisi faydaları

3124377

MENİSKÜS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kartilajın kan dolaşımı olmadığı için hasarın vücut tarafından tamiri mümkün olmuyor. Uzman bir hekimin vereceği bilgi ve karar ışığında artroskopik olarak menisküsün tamiri olası. Bir kısım hasarlarda menisküsün bir bölümü veya tamamının çıkarılması gerekebiliyor. Birinci ve ikinci derece menisküs lezyonlu hastalarda hyalüronik asit enjeksiyonları ve PRP iyi sonuç verebiliyor.

MENİSKÜS TEDAVİSİ SONRASI

50 yaşında üstündeki hastalardaki menisküs lezyonları genellikle dejeneratif değişikliklerle birlikte oluyor. Menisküsü tamamen çıkarılmış hastalarda yaşamın ileriki dönemlerinde osteoartritik sorunlarla karşılaşılma oranı da yüksek olabiliyor. Atroskopik olarak menisküs müdahalesini takiben rehabilitasyon spora erken dönüş açısından önemli. Artroskopi sonrası 48 saat içinde koltuk değneği kullanarak bacağa yük vermeye izin veriliyor. Birkaç gün içinde bisiklet (sabit ev veya laboratuvar tarzı) kullanılabiliyor. Cerrahi öncesi düzeyde sportif aktiviteye uygun rehabilitasyonu takiben 4-6 haftada dönülüyor. Kompleks tamirlerde bu süreç uzayabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Romatizma ilacı ağır korona hastalarının ölüm riskini azaltıyor Romatizma ilacı ağır korona hastalarının ölüm riskini azaltıyor
Video indir instagramVideo indir instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Romatizma ilacı ağır korona hastalarının ölüm riskini azaltıyor

Romatizma ilacı ağır korona hastalarının ölüm riskini azaltıyor

Pandemide sağlıklı bir ilişki için 10 altın öneri

Pandemide ilişkinizi onaracak 10 yöntem

Topuk çatlağı deyip geçmeyin! Tedavi edilmediğinde enfeksiyon bütün vücuda yayılabilir

Çoğu kişi önemsemiyor bile! Küçük yarıkların içinden girerek...

Uzman isim uyardı! 50 yaş sonrası sarı nokta hastalığına dikkat

Uzman isim uyardı! 50 yaş sonrası bu hastalığa dikkat

Mutasyon geçirmiş koronavirüsten nasıl korunacağız? İşte 7 kural

Mutasyon geçirmiş koronavirüsten korunmak için 7 kural

Glutatyon tedavisi nedir? Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? İşte glutatyon tedavisi faydaları

Pandemide bağışıklığı güçlendirmek için bu tedaviye dikkat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.