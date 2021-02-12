Menisküs nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir? Menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi?

Herhangi bir yaralanma yaşayan kişiler menisküs nasıl geçer sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzmanların menisküs yaralanmalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıları bulunuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu menisküs tedavi süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi. Peki, menisküs yırtığı kendi kendine iyileşir mi?
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu’nun aktardığı bilgilere göre; menisküs, dizde iki kemiğin arasında şok emici göreve sahip kıkırdak yapıda bir doku olarak geçiyor. Sıklıkla twist tarzı zorlanmalarda hasar görüyor.
Prof. Dr. Turan Uslu’nun verdiği bilgilere göre; menisküsün hasar görmesi sonucunda dizde ağrı ve şişme ortaya çıkabiliyor. Hasar sonucu menisküsden kopan parça veya ileri derecede hasarlı yapısı dizde kilitlenmeye de neden olabiliyor. Dolayısıyla bu belirtilerle rahatsızlık anlaşılabiliyor.
Kartilajın kan dolaşımı olmadığı için hasarın vücut tarafından tamiri mümkün olmuyor. Uzman bir hekimin vereceği bilgi ve karar ışığında artroskopik olarak menisküsün tamiri olası. Bir kısım hasarlarda menisküsün bir bölümü veya tamamının çıkarılması gerekebiliyor. Birinci ve ikinci derece menisküs lezyonlu hastalarda hyalüronik asit enjeksiyonları ve PRP iyi sonuç verebiliyor.
50 yaşında üstündeki hastalardaki menisküs lezyonları genellikle dejeneratif değişikliklerle birlikte oluyor. Menisküsü tamamen çıkarılmış hastalarda yaşamın ileriki dönemlerinde osteoartritik sorunlarla karşılaşılma oranı da yüksek olabiliyor. Atroskopik olarak menisküs müdahalesini takiben rehabilitasyon spora erken dönüş açısından önemli. Artroskopi sonrası 48 saat içinde koltuk değneği kullanarak bacağa yük vermeye izin veriliyor. Birkaç gün içinde bisiklet (sabit ev veya laboratuvar tarzı) kullanılabiliyor. Cerrahi öncesi düzeyde sportif aktiviteye uygun rehabilitasyonu takiben 4-6 haftada dönülüyor. Kompleks tamirlerde bu süreç uzayabiliyor.
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