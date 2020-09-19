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Menisküs yırtığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Menisküs yırtığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir sorularını yanıtlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Menisküs yırtığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Menisküs yırtıkları, menisküsün içinde veya dış kısmında önde veya arkada olmasına bağlı olarak değişik klinik bulgularla hastalar gelmektedir. En sık karşılaşılan iki problemden biri ağrı, diğeri ise dizde kilitlenme olmasıdır. Bu kilitlenme sanki ayakkabı içerisine taş parçası girmişçesine hastayı rahatsız eder. Belli diz hareketleriyle dizde eklem hareket açıklığını tekrar geri kazanmak mümkün olur. Ameliyatsız tedavinin menisküs yırtığında pek yeri yoktur. Mümkün olan vakalarda dikmek, mümkün olmayan vakalarda yırtık olan kısmı çıkartmak gerekir.


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