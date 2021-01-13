Menopoz döneminde tüketilmesi gereken bitkiler nelerdir? Bir kilo balla karıştırıp içtiğinizde...

Menopoz, kadın üreme hormonu üretiminin doğal düşüşü ve kadının adet döngüsünün sonucudur. Genellikle 40'lı veya 50'li yaşlarınızda başlar. Menopoz, bir kadının yaşamında adet döngüsü sona ererken doğal bir geçiş. Ancak menopoza bağlı geçiş ve semptomlar birkaç yıl sürebilir. Bununla birlikte menopoz birçok rahatsız edici semptomla bağlantılıyken beslenmeniz semptomları azaltmaya ve geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.
Yaygın menopoz semptomları arasında sıcak basmaları, vajinal kuruluk, titreme, gece terlemeleri, kilo alımı, düzensiz dönemler, değişken ruh halleri, azalmış cinsel dürtü, zayıf uyku, kemik kaybı, baş ağrıları, anksiyete ve depresyon bulunur.
Tamamen doğal bir süreç olduğu için tedaviler öncelikle semptom yönetimine odaklanır. Çeşitli farmasötik ilaçlar mevcuttur ancak yan etki riski birçok kadının geleneksel tedavilerin yanında ya da onların yerine alternatif tedaviler kullanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte rutininize herhangi bir takviye eklemeden önce sağlık uzmanınıza danışmayı unutmayın.
Menopoz dönemindeki kadınların en büyük yardımcıları, doğal östrojen içeren besinlerdir. Bunların başında soya gelir. Soya doğal haliyle kullanılmaya çalışılmalıdır. Soya fasulyesi, salatalara veya pilavlara eklenebilir, yemeklerin yanında garnitür olarak yenebilir. Suni soya formlarını ise önermiyorum.
Doğal östrojen içeren bir takım bitkiler, menopoz döneminde sıcak basması ve sinirlilik gibi yan etkilerle baş etmekte oldukça yardımcıdırlar. Bunların başında civan perçemi, adaçayı, meyan kökü gelmektedir. Meyan kökünü ilaç gibi düşünüp kısa aralıklarla kullanmanız gerekmektedir. Bir insan ömür boyu meyan kökü kullanamaz. 3 hafta kullanım uygundur. Tansiyon ve şeker problemi yoksa kullanılabilir.
Etkili bir başka bitki de hayıt tohumudur. Hayıt tohumunu bir kaç hafta kullanmak yeterlidir. 100 gram hayıt tohumunu 1 kilo bal ile karıştırıp her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı tüketirseniz, size doğal bir östrojen desteği vermiş olur.
Kırmızı yonca, baklagil ailesindeki otsu bir çiçekli bitkidir.
Zengin bir izoflavon kaynağıdır. Bu bileşikler, östrojen hormonuna benzer şekilde işlev görür ve menopozla ortaya çıkan östrojen üretimindeki düşüşle ilişkili semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.
Kırmızı yonca, sıcak basmaları, gece terlemeleri ve kemik kaybı gibi çeşitli menopoz semptomlarını tedavi etmek veya önlemek için sıklıkla kullanılır. Bu çiçekli bitkinin çocuklar, hamile veya emziren kadınlar veya meme kanseri veya diğer hormona duyarlı kanserleri olan kadınlar için güvenli olmayabileceğini unutmayın.
Bu çiçekli bitki, orta ve doğu Kuzey Amerika'ya özgüdür ve tohum yağı, sıcak basmaları ve kemik kaybı gibi menopoz semptomlarını tedavi etmek için sıklıkla kullanılır. Kısa süreli kullanımı çoğu yetişkin için genellikle güvenlidir. Bildirilen yan etkiler hafiftir ancak mide bulantısı ve mide ağrısını içerebilir.
Geleneksel halk tıbbında yüzyıllardır anemi, kısırlık, hormonal dengesizlikler gibi fiziksel rahatsızlıkları ve azalmış cinsel dürtü, huysuzluk ve vajinal kuruluk gibi bazı menopoz semptomlarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Maca'nın menopoz için etkinliğine dair kanıt çok sınırlıdır. Bununla birlikte, birkaç küçük çalışma, cinsel dürtüyü artırmak ve anksiyete ve depresyon gibi psikolojik semptomları azaltmak için plasebodan önemli ölçüde daha etkili olduğunu göstermektedir. Maca'nın ilaçlara müdahale edip etmediği bilinmemektedir, bu nedenle kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışmanız en iyisidir.
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