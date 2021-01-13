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Menopoz döneminde tüketilmesi gereken bitkiler nelerdir? Bir kilo balla karıştırıp içtiğinizde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 13.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Yaklaşık 50 yaşında yumurtalıklar östrojen üretmeyi bırakır. Adrenal bezler, yağ dokusu gibi östrojen üretmeye devam eder ancak yumurtalıklar, onlarca yıldır vücuttaki östrojenlerin en büyük payını üretiyor ve bıraktıklarında, östrojenlerin kan seviyeleri çarpıcı biçimde düşürüyor. Pek çok kadın hem fiziksel hem de psikolojik olarak bu değişimi iyi hissederek yaşar. Peki menopoz döneminde tüketilmesi gereken bitkiler nelerdir?

Menopoz, kadın üreme hormonu üretiminin doğal düşüşü ve kadının adet döngüsünün sonucudur. Genellikle 40'lı veya 50'li yaşlarınızda başlar. Menopoz, bir kadının yaşamında adet döngüsü sona ererken doğal bir geçiş. Ancak menopoza bağlı geçiş ve semptomlar birkaç yıl sürebilir. Bununla birlikte menopoz birçok rahatsız edici semptomla bağlantılıyken beslenmeniz semptomları azaltmaya ve geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

MENOPOZ VAJİNAL KURULUK VE SICAK BASMALARIYLA BELİRTİ GÖSTERİYOR

Yaygın menopoz semptomları arasında sıcak basmaları, vajinal kuruluk, titreme, gece terlemeleri, kilo alımı, düzensiz dönemler, değişken ruh halleri, azalmış cinsel dürtü, zayıf uyku, kemik kaybı, baş ağrıları, anksiyete ve depresyon bulunur.

Tamamen doğal bir süreç olduğu için tedaviler öncelikle semptom yönetimine odaklanır. Çeşitli farmasötik ilaçlar mevcuttur ancak yan etki riski birçok kadının geleneksel tedavilerin yanında ya da onların yerine alternatif tedaviler kullanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte rutininize herhangi bir takviye eklemeden önce sağlık uzmanınıza danışmayı unutmayın.

SOYA DOĞAL ÖSTROJEN

Menopoz dönemindeki kadınların en büyük yardımcıları, doğal östrojen içeren besinlerdir. Bunların başında soya gelir. Soya doğal haliyle kullanılmaya çalışılmalıdır. Soya fasulyesi, salatalara veya pilavlara eklenebilir, yemeklerin yanında garnitür olarak yenebilir. Suni soya formlarını ise önermiyorum.

MEYAN KÖKÜNÜ KULLANIRKEN DİKKAT!

Doğal östrojen içeren bir takım bitkiler, menopoz döneminde sıcak basması ve sinirlilik gibi yan etkilerle baş etmekte oldukça yardımcıdırlar. Bunların başında civan perçemi, adaçayı, meyan kökü gelmektedir. Meyan kökünü ilaç gibi düşünüp kısa aralıklarla kullanmanız gerekmektedir. Bir insan ömür boyu meyan kökü kullanamaz. 3 hafta kullanım uygundur. Tansiyon ve şeker problemi yoksa kullanılabilir.

100 GRAM HAYIT TOHUMU DOĞAL ÖSTROJEN SAĞLIYOR

Etkili bir başka bitki de hayıt tohumudur. Hayıt tohumunu bir kaç hafta kullanmak yeterlidir. 100 gram hayıt tohumunu 1 kilo bal ile karıştırıp her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı tüketirseniz, size doğal bir östrojen desteği vermiş olur.

KIRMIZI YONCA

Kırmızı yonca, baklagil ailesindeki otsu bir çiçekli bitkidir.

Zengin bir izoflavon kaynağıdır. Bu bileşikler, östrojen hormonuna benzer şekilde işlev görür ve menopozla ortaya çıkan östrojen üretimindeki düşüşle ilişkili semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kırmızı yonca, sıcak basmaları, gece terlemeleri ve kemik kaybı gibi çeşitli menopoz semptomlarını tedavi etmek veya önlemek için sıklıkla kullanılır. Bu çiçekli bitkinin çocuklar, hamile veya emziren kadınlar veya meme kanseri veya diğer hormona duyarlı kanserleri olan kadınlar için güvenli olmayabileceğini unutmayın.

ÇUHA ÇİÇEĞİ

Bu çiçekli bitki, orta ve doğu Kuzey Amerika'ya özgüdür ve tohum yağı, sıcak basmaları ve kemik kaybı gibi menopoz semptomlarını tedavi etmek için sıklıkla kullanılır. Kısa süreli kullanımı çoğu yetişkin için genellikle güvenlidir. Bildirilen yan etkiler hafiftir ancak mide bulantısı ve mide ağrısını içerebilir.

MACA

Geleneksel halk tıbbında yüzyıllardır anemi, kısırlık, hormonal dengesizlikler gibi fiziksel rahatsızlıkları ve azalmış cinsel dürtü, huysuzluk ve vajinal kuruluk gibi bazı menopoz semptomlarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Maca'nın menopoz için etkinliğine dair kanıt çok sınırlıdır. Bununla birlikte, birkaç küçük çalışma, cinsel dürtüyü artırmak ve anksiyete ve depresyon gibi psikolojik semptomları azaltmak için plasebodan önemli ölçüde daha etkili olduğunu göstermektedir. Maca'nın ilaçlara müdahale edip etmediği bilinmemektedir, bu nedenle kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışmanız en iyisidir.

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