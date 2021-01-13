Menopoz döneminde tüketilmesi gereken bitkiler nelerdir? Bir kilo balla karıştırıp içtiğinizde...

Menopoz, kadın üreme hormonu üretiminin doğal düşüşü ve kadının adet döngüsünün sonucudur. Genellikle 40'lı veya 50'li yaşlarınızda başlar. Menopoz, bir kadının yaşamında adet döngüsü sona ererken doğal bir geçiş. Ancak menopoza bağlı geçiş ve semptomlar birkaç yıl sürebilir. Bununla birlikte menopoz birçok rahatsız edici semptomla bağlantılıyken beslenmeniz semptomları azaltmaya ve geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. MENOPOZ VAJİNAL KURULUK VE SICAK BASMALARIYLA BELİRTİ GÖSTERİYOR Yaygın menopoz semptomları arasında sıcak basmaları, vajinal kuruluk, titreme, gece terlemeleri, kilo alımı, düzensiz dönemler, değişken ruh halleri, azalmış cinsel dürtü, zayıf uyku, kemik kaybı, baş ağrıları, anksiyete ve depresyon bulunur. Tamamen doğal bir süreç olduğu için tedaviler öncelikle semptom yönetimine odaklanır. Çeşitli farmasötik ilaçlar mevcuttur ancak yan etki riski birçok kadının geleneksel tedavilerin yanında ya da onların yerine alternatif tedaviler kullanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte rutininize herhangi bir takviye eklemeden önce sağlık uzmanınıza danışmayı unutmayın.

SOYA DOĞAL ÖSTROJEN Menopoz dönemindeki kadınların en büyük yardımcıları, doğal östrojen içeren besinlerdir. Bunların başında soya gelir. Soya doğal haliyle kullanılmaya çalışılmalıdır. Soya fasulyesi, salatalara veya pilavlara eklenebilir, yemeklerin yanında garnitür olarak yenebilir. Suni soya formlarını ise önermiyorum. MEYAN KÖKÜNÜ KULLANIRKEN DİKKAT! Doğal östrojen içeren bir takım bitkiler, menopoz döneminde sıcak basması ve sinirlilik gibi yan etkilerle baş etmekte oldukça yardımcıdırlar. Bunların başında civan perçemi, adaçayı, meyan kökü gelmektedir. Meyan kökünü ilaç gibi düşünüp kısa aralıklarla kullanmanız gerekmektedir. Bir insan ömür boyu meyan kökü kullanamaz. 3 hafta kullanım uygundur. Tansiyon ve şeker problemi yoksa kullanılabilir. 100 GRAM HAYIT TOHUMU DOĞAL ÖSTROJEN SAĞLIYOR Etkili bir başka bitki de hayıt tohumudur. Hayıt tohumunu bir kaç hafta kullanmak yeterlidir. 100 gram hayıt tohumunu 1 kilo bal ile karıştırıp her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı tüketirseniz, size doğal bir östrojen desteği vermiş olur. KIRMIZI YONCA Kırmızı yonca, baklagil ailesindeki otsu bir çiçekli bitkidir.