Menopoz kilo yapar mı, menopoz kalıtsal mı? İşte en merak edilen 10 soru 10 cevap

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak kadınların fizyolojik ve psikolojik olarak derinden etkilendikleri menopozun aslında hastalık değil doğal bir süreç olduğuna dikkat çekerek, “Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, belli aralıklarla yapılan doktor kontrolü ve yakınmalara yönelik uygulanan tedavilerle menopoz dönemini sağlıklı ve mutlu geçirmek hiç zor değil. Ancak bunun için öncelikle menopoz hakkında doğru bilgi sahibi olmak çok önemli, çünkü hatalı bilgiler menopozla başa çıkmayı güçleştirmenin yanı sıra yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebiliyor” diyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak menopozla ilgili en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. ADETİM GECİKTİ ACABA MENOPOZA MI GİRDİM? Hayır, her adet gecikmesi menopoz değildir. Menopoz genellikle 45-55 yaş arasında (ortalama 48-50 yaşta) görülüyor. Menopoz öncesi dönemde adetler arasındaki süre çoğunlukla uzamaya başlıyor ve adet kanamasının miktarı azalabiliyor. Premenopozal (menopoz öncesi) dönem olarak değerlendirilen bu süreç ortalama 1-1.5 yıl, bazen daha uzun sürebiliyor. Nadiren adetler aniden kesilebiliyor. Menopoz tanısı için 1 yıl boyunca hiç adet görmemiş olmak gerekiyor.

ANNEM MENOPOZA ERKEN GİRMİŞ, AYNI RİSK BENDE DE VAR MI? Adetlerin 40 yaşından önce kesilmesi erken menopoz olarak kabul ediliyor. Annenin menopoza erken girmesi, erken menopoz için bir risk faktörü. Ancak genetik etkenlerin dışında; beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı, yumurtalıklarla ilgili hastalıklar ve bazı ameliyatlar da yumurtalık rezervini, dolayısıyla menopoz yaşını etkiliyor. HORMON TEDAVİLERİ MENOPOZU ÖNLER Mİ? Yumurtlamanın bitmesi sonucu ortaya çıkan menopoz, önlenmesi mümkün olmayan bir durum. Yumurtalıkların üretmediği hormonların ilaç şeklinde alınması menopozu önlemiyor, ancak hormon eksikliğinin ateş basması, sıkıntı, uykusuzluk ve vajinal kuruluk gibi olumsuz etkilerini ortadan kaldırabiliyor. Doktorunuzun uygun görmesi durumunda ve takiplerinizi düzenli olarak yaptırmak şartıyla belli bir süre hormon tedavisinden faydalanabilirsiniz. MENOPOZA GİRDİM ARTIK CİNSEL HAYATIM OLAMAYACAK MI? “Bu düşünce son derece yanlıştır” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak menopozun sadece doğurganlığın ortadan kalktığı bir dönem olduğunu belirterek, “Çoğunlukla cinsel yaşamda problem yaşanmıyor, hatta bazen libido artışı bile olabiliyor. Hamile kalma korkusunun ortadan kalkmasıyla daha rahat bir cinsel yaşam da söz konusu olabiliyor. Hormon eksikliğine bağlı olarak vajinal kuruluk nedeniyle cinsel ilişkide sıkıntı yaşanabiliyor, ancak bu sorun tedaviyle giderilebiliyor” diyor.

KİLO ALACAK MIYIM? Yaş arttıkça metabolizma ile yağ-kas oranı değişiyor ve yağlanma artıyor. Yani menopoz sonrası kilo artışı olarak değerlendirilen bu durum aslında yaşa bağlı olarak ortaya çıkıyor, sağlıklı-dengeli beslenme ve düzenli egzersizle önlenebiliyor. MENOPOZA GİRDİM ARTIK MUAYENE OLMAMA GEREK VAR MI? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay Beydilli Nacak tüm kadınların, hiçbir yakınmaları olmasa bile yılda bir kez jinekolojik muayene yaptırmalarının hastalıkların erken tanısı için son derece önemli olduğu uyarısında bulunarak, “Bu durum menopoz dönemi için de geçerli. Hatta yaşla birlikte kanser riskinin artması nedeniyle menopoz döneminde düzenli jinekolojik muayene mutlaka yapılmalı. Ayrıca, özellikle menopozdan sonra gelişen kanamalar, miktarı ve süresi ne olursa olsun, asla ihmal edilmemeli ve zaman kaybetmeden doktora başvurulmalı. Çünkü menopoz sonrası kanamalar rahim kanserinin işareti olabiliyor” diyor. RAHİM ALININCA MENOPOZA GİRİLİR Mİ? Eğer ameliyatla rahim alınmış, ancak yumurtalıklar alınmamışsa ve yumurta üretmeye devam ediyorsa, menopoza girmezsiniz. Rahim alınma ameliyatının yumurtalıklar üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi söz konusu değil. Yumurta üretimi biterse o zaman menopoza girmek kaçınılmaz oluyor. Adet görmediğiniz için menopoza girip girmediğinizi anlamak zor olsa da, yumurtalıklarınız çalışmayı bıraktığında ve kan östrojen düzeyleriniz düşmeye başladığında menopoz belirtileri gelişebiliyor. Dolayısıyla rahim alındıktan sonra rahatsız edici ateş basması, sıkıntı, vajinal kuruluk ve uykusuzluk gibi menopoz belirtileri yaşıyorsanız, doktorunuzla konuşmalısınız.