HABER

"Menopoz tedavisinde temel prensip tedavinin bireyselleştirilmesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Samet Topuz: - "Menopoz tedavisinde temel prensip tedavinin bireyselleştirilmesi ve kişinin ihtiyaçlarına uygun olarak tedavinin düzenlenmesidir. Asıl amaç vazomotor semptomların önlenmesidir" - "Menopoz yaşını belirleyen en önemli faktör genetik faktörlerdir. Kötü beslenenler, vejetaryanlar ve sigara kullananlar daha erken menopoza girerler" - "Menopoz döneminde yapılan egzersiz, kasları, kemikleri ve kardiyovasküler sistemi koruyacağından hastalar için yararlıdır. Diğer yandan sağlıklı beslenme çok önemlidir. Dengeli ve kilo kontrolünü önceleyen, sigaranın olmadığı ve alkolün kısıtlandığı bir beslenme tarzı menopoz döneminin sağlıklı geçmesinde son derece önemlidir"

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Samet Topuz, "Menopoz tedavisinde temel prensip tedavinin bireyselleştirilmesi ve kişinin ihtiyaçlarına uygun olarak tedavinin düzenlenmesidir. Asıl amaç vazomotor semptomların önlenmesidir." dedi.

Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan hayatının uzamasıyla birlikte kadınların hayatının üçte birinin menopoz döneminde geçtiğini belirterek, menopozun kadınlarda yumurtalıkların fonksiyonlarının bitmesi sonucu menstrüel kanamaların kesilmesiyle karakterize hormonal, psişik, fiziksel ve bilişsel değişiklikleri içeren bir hayat dönemi olduğunu anlattı.

Bir kadının 12 ay süreyle adet görmemesi veya gonadotropin olarak tanımlanan bazı hormonların eşik değerin üstüne çıkmasıyla menopoz tanısının konulduğunu belirten Topuz, "Menopoza geçiş genellikle aşamalı bir süreçtir. 47 yaş civarında başlayan bu süreç, dört yıl kadar sürebilir. Ortalama menopoz yaşı 51'dir. Menopoz yaşını belirleyen en önemli faktör genetik faktörlerdir. Kötü beslenenler, vejetaryanlar ve sigara kullananlar daha erken menopoza girerler. 40 yaşından önce adetten kesilmeye ise erken menopoz denir." şeklinde konuştu.

Topuz, kadından kadına farklı olmakla beraber en rahatsız edici yakınmaların kadınların yaklaşık yüzde 80'inde görülen ateş basması, gece terlemeleri ve çarpıntı olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yakınmalar ortalama bir iki yıl sürer, bazen beş yıla kadar uzayabilir. Bunun yanında genital ve üriner sistemde östrojen hormonunun eksikliğine bağlı olarak görülen sıkıntıların yanı sıra idrar yolları enfeksiyonlarında artma yakınmalarını görebiliriz. Menopoz döneminde, psikolojik semptomlardan duygu durum değişiklikleri, sinirlilik, depresyon, konsantrasyon kaybı, uykusuzluk gibi yakınmalar olabilir. Uzun dönemde yine östrojen eksikliğine bağlı olarak osteoporoz dediğimiz kemiklerde erime buna bağlı olarak kemik kırıklarında artma yakınmalarını görülebilir. Ayrıca uzun dönemde kardiyovasküler hastalıklar ve alzheimer hastalığı riskinde artma olur."

- "Tedavide asıl amaç, vazomotor semptomların önlenmesidir"

Menopoz yakınmalarını ortadan kaldırmak için öncelikle hastaların şikayetlerinin değerlendirildiğini ve uzun dönemde karşılaşabilecekleri risklerin hastalarla paylaşıldığını anlatan Prof. Dr. Topuz, "Temel tedavi yumurtalıklardan salgılanması sona eren kadınlık hormonu olan östrojen hormonunun yerine konmasıdır. Rahimi olan kadınlarda östrojeni dengelemek için progesteron içeren kombine tedaviler verilir. Bunun yanında kemikleri korumak için kalsiyum ve D vitamini içeren preparatları önerebiliriz." ifadelerini kullandı.

Topuz, östrojen hormonu tedavisi hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Bu aşamada hastanın jinekolojik muayenesi yapılıp smear alınır. Olası jinekolojik kanserler ekarte edilir. Özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı gibi sistemik hastalıkların olup olmadığı değerlendirilir. Hastanın mamografisi istenir. Meme filminde östrojen tedavisine engel bir durum olup olmadığına bakılır. Hastanın kan tahlilleri istenir. Hemogram kan yağları, şeker düzeyi, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına gerekiyorsa kemik dansitometrisine bakılır. Tüm bu değerlendirilmeler sonucunda hasta bilgilendirilerek tedavi gerekiyorsa tedavi şekli belirlenir. Östrojen hormonu oral yoldan, deriden, vaginal yoldan veya nazal spreylerle burundan verilebilir. Adet gördüren kesintili veya hiç kanamanın olmadığı kesintisiz rejimler uygulanabilir. Tansiyonu yüksek, kan yağları yüksek hastalarda transdermal yol dediğimiz cilde yapıştırılan hormon içeren bantlar ile tedavi yapmak daha uygundur. Menopoz tedavisinde temel prensip tedavinin bireyselleştirilmesi ve kişinin ihtiyaçlarına uygun olarak tedavinin düzenlenmesidir. Asıl amaç vazomotor semptomların önlenmesidir."

- "Egzersiz, kemikleri ve kardiyovasküler sistemi koruyacağı için yararlıdır"

Hastanın risk faktörleri yoksa ilaçların doktor kontrolünde 60 yaşına kadar güvenle kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Samet Topuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmasında 60 yaş üstü östrojen ve progesteron birlikte kullanımının meme kanseri riskinde çok küçük bir artışa sebep olabileceğini belirterek, 60 yaş üstü hastalarda fayda zarar hesabının yapılması gerektiğini anlattı.

Topuz, menopoz dönemindeki egzersizin, erken dönemde hastaları rahatsız eden sıcak basması ve terlemelerin tedavisinde etkin bir yöntem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Menopoz döneminde yapılan egzersiz, kasları, kemikleri ve kardiyovasküler sistemi koruyacağından hastalar için yararlıdır. Diğer yandan sağlıklı beslenme çok önemlidir. Dengeli ve kilo kontrolünü önceleyen, sigaranın olmadığı ve alkolün kısıtlandığı bir beslenme tarzı menopoz döneminin sağlıklı geçmesinde son derece önemlidir. Basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Örneğin kuru baklagiller, esmer ekmek ve pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih edilmelidir. Et tüketiminde etin yağsız olmasına özen gösterilmeli, pişirme yöntemi olarak haşlama, buğulama veya ızgara yöntemi tercih edilmelidir. Fındık, kuru incir, süt ürünleri önemli kalsiyum kaynaklarıdır. Tuzu kısıtlamak, içinde fitoöstrojen olan yeşil yapraklı bitkileri ve kuruyemişleri tercih etmekte yarar var. Sıvı tüketimin artırılmasına da özen göstermek gerekir. Güneş ışığından yaralanmak kemik erimesine karşı hastayı koruyacaktır."

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
Ödemiş'te rahvan atlar yarıştıÖdemiş'te rahvan atlar yarıştı
Mamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyorMamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menopoz menopoz dönemi Prof. Dr. Samet Topuz sağlık

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

Karları eriten güzellik

Karları eriten güzellik

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Son dakika! İstanbul Güngören'de yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.