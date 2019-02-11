Menopozda miyomlar kaybolur mu?

Miyom oluşumlarının hormonlarla ilgisi olduğu bilinir. Miyom ve hormon arasındaki bağlantıda en dikkat çeken noktalardan birisi de miyom oluşumlarının ergenlik dönemi öncesinde ve menopoz sonrasında ortaya çıkmamasıdır.

Bu nedenle menopoz döneminde olan ya da menopoza girecek kadınlarda hastada şikayetlere yol açmayan miyom tedavisinin bir süre askıya alınması ve miyom oluşumlarının kendiliğinden küçülmesi beklenebilir.

30’LU YAŞLARDAN SONRA DÜZENLİ JİNEKOLOJİK MUAYENE ÇOK ÖNEMLİ!

Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar kadınlardaki miyom sorununun oldukça yaygın olduğunu gösteriyor. Bu kadar sık ortaya çıkan miyomlar kadınların %75’i tarafından fark edilmeyerek ciddi belirtiler gösterene kadar gizli kalır.

Kadınlarda miyom görülmesinin sıklaştığı yaş aralığına baktığımız zaman 30’lu yaşlardan sonra düzenli jinekolojik muayenenin çok önemli olduğunu görmek mümkün.

Yaş ilerledikçe artan miyom oluşma oranı menopoz döneminin başlaması ile birlikte azalıyor. Bazı miyomların menopoz döneminde küçüldüğü hatta tamamen kaybolduğu da gözlemlenebiliyor.