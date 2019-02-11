Menopozda miyomlar kaybolur mu?

Miyom oluşumlarının hormonlarla ilgisi olduğu bilinir. Miyom ve hormon arasındaki bağlantıda en dikkat çeken noktalardan birisi de miyom oluşumlarının ergenlik dönemi öncesinde ve menopoz sonrasında ortaya çıkmamasıdır.
Bu nedenle menopoz döneminde olan ya da menopoza girecek kadınlarda hastada şikayetlere yol açmayan miyom tedavisinin bir süre askıya alınması ve miyom oluşumlarının kendiliğinden küçülmesi beklenebilir.
30’LU YAŞLARDAN SONRA DÜZENLİ JİNEKOLOJİK MUAYENE ÇOK ÖNEMLİ!
Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar kadınlardaki miyom sorununun oldukça yaygın olduğunu gösteriyor. Bu kadar sık ortaya çıkan miyomlar kadınların %75’i tarafından fark edilmeyerek ciddi belirtiler gösterene kadar gizli kalır.
Kadınlarda miyom görülmesinin sıklaştığı yaş aralığına baktığımız zaman 30’lu yaşlardan sonra düzenli jinekolojik muayenenin çok önemli olduğunu görmek mümkün.
Yaş ilerledikçe artan miyom oluşma oranı menopoz döneminin başlaması ile birlikte azalıyor. Bazı miyomların menopoz döneminde küçüldüğü hatta tamamen kaybolduğu da gözlemlenebiliyor.
MİYOM FARKINDALIĞI ÇOK DÜŞÜK
Miyom her dört kadından birinde ortaya çıkan bir sorun olmasına rağmen miyomu olan kadınların %75’i bu durumun farkında bile değil.
Düzenli yapılan jinekolojik muayenenin kadın sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman kadınların bu konuda daha hassas davranması gerekiyor.
Miyom oluşumları iyi huylu tümörler oldukları için kolay göz ardı edilse de bu oluşumların kendine has sorunlar oluşturduğu unutulmamalı. Kısırlık tedavisi gören her 100 kadından 3’ü miyom nedeniyle bu tedaviyi görürken, miyom sahibi kadınların düşük yapma olasılığı da %40 gibi yüksek bir oranda.
FARK ETMEK ZAMAN ALABİLİYOR
Bu sorunların yanı sıra kansızlık, ağrı, sık idrara çıkma, kabızlık gibi sorunları da beraberinde getiren miyom oluşumlarının fark edilmesi ise oldukça uzun zaman alabiliyor.
Jinekolojik muayene esnasında kolayca fark edilen bu oluşumlar ilaçla kontrol altına alınabilirken ameliyat ile kesin olarak yok edilebiliyor.
Miyom ameliyatlarında rahmin tamamen çıkarılmasına gerek olmadığı ve robotik cerrahi teknikleri ile bu ameliyatların yüksek başarı oranları ile tamamlandığı akılda tutulmalı.
Miyom tedavisinde rahmin çıkarılması ancak menopoz dönemindeki kadınlarda miyom büyümesinin devam ettiği ve tekrarladığı durumlarda düşünülür.
Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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