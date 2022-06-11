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Menopozun etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler

11.06.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menopoz belirli bir yaştan sonra kadınların yaşadığı süreçler arasında yer alıyor. Kadınlar menopozun etkilerinden dolayı stres ve endişe yaşayabiliyor. Menopoz sürecinin etkilerini azaltmak için aşağıda yer alan tavsiyeleri uygulayabilirsiniz.

Menopozun etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler

Menopoz döneminde yumurtalıklardaki folikül miktarı azalarak östrojen üretiminin azalmasına neden oluyor. Zamanla östrojen üretimi kesiliyor ve adet döngüsü bitiyor. Menopoz sürecinden sonra üreme olmuyor. Menopoz her kadının yaşayacağı durumlardan olsa da etkileri tedirginlik yaşanmasına neden oluyor. Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, özellikle 45-55 yaş arasındaki kadınlarda sıklıkla rastlanan menopozun hafif geçirilmesi noktasında önemli tavsiyelerde bulundu.

ATEŞ BASMASI EN ÇOK YAŞANAN BELİRTİDİR

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Kadınların 45-55 yaş arasında karşılaştığı menopozun ani ateş basmaları, aşırı terleme, regl düzeninde ortaya çıkan farklıklar gibi durumlarla kendini gösterdiğini belirten Op. Dr. Şen, kadınların menopoza kesin olarak girdiğinin göstergesinin ise 12 ay boyunca kesintisiz adet dönemi yaşamamaları ve hormonal olarak östrojen düzeylerinin belirli bir seviyenin altında olması olduğunu söyledi. Op. Dr. Şen, “Menopoz başlangıcı son regl olarak bilinir ve bundan bir iki yıl önce ise düzensizlikler yaşanmaya başlar. Özellikle ateş basması ise kadınlar tarafından en çok yaşanılan belirtidir. Hatta bu durum kişileri gece uykudan uyandıracak şekilde de yaşanabilir ve uyku düzensizliği yaratabilir. İdrar kaçırma, yaparken yanma ya da sıklıkla çıkma, vajina kayganlığının azalması, cinsel isteksizlik, kilo alımı ve de yaşlanma korkusu ile beraber gelen psikolojik etkiler rastlanan diğer olaylardır. Bazı kadınlar ise herhangi bir belirti olmadan menopoz dönemini atlatabilir” dedi.

EGZERSİZ VE YOGADAN YARDIM ALIN

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40 yaş altı kadınlarda görülen menopoza, belirli parametrelerin de olması halinde erken menopoz denildiğini ifade eden Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, önlenemeyen bir konu olmasına rağmen geciktirmenin sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğunu vurguladı. Menopozu hafif geçirmeyi sağlayacak önerileri de açıklayan Op. Dr. Şen, “Menopozun doğal bir süreç olduğunu kabul edin ve vücudunuzla barışık olmaktan vazgeçmeyin. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini unutmayın. Düzenli bir şekilde yapılan egzersiz ve yogadan yardım alın. Bu durumu tek başınıza atlamak yerine ailenizin ve de arkadaşlarınızın desteğiyle ilerleyin. Eğer ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız psikolojik destek almaktan çekinmeyin. Böylece kabullenmeniz daha kolay hale gelecektir. Ayrıca bu süreçte biyoeşdeğer hormon yerine koyma tedavileri, doktor kontrolünde östrojen tedavileri ve bitkisel desteklerden fayda görmeniz bir hayli yüksek. Bu süreçte doktor kontrolleri atlanmamalı. Yaşanılan belirtiler mutlaka başvurulan uzmanla paylaşılmalı. Yapılacak testler bu dönemde oldukça önemli” diye konuştu.

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