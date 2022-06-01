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Menzili Rusya'yı içine alıyor! Pentagon'dan Ukrayna'ya gönderilen füze sistemiyle ilgili açıklama

01.06.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Ukrayna'ya gönderilecek HIMARS roket sistemleriyle ilgili ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Ukrayna’dan HIMARS roket sistemlerinin savunma amaçlı kullanılacağına dair güvence alındığı bildirildi.

Menzili Rusya'yı içine alıyor! Pentagon'dan Ukrayna'ya gönderilen füze sistemiyle ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Ukrayna ordusuna sağlayacakları HIMARS roket sistemlerinin sadece savunma amaçlı kullanılacağına ve Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmayacağına dair Kiev yönetiminden güvence aldıklarını açıkladı.

Kahl, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna ordusuna sağlayacağı 700 milyon dolarlık askeri yardımın detaylarını paylaştı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VERİLECEK

Ukrayna'ya verilecek silah listesinde 4 HIMARS roket sistemi ve mühimmatı, 5 topçu atışları tespit radarı, 2 hava gözlem radarı, 4 Mi-17 Sovyet yapımı helikopter, 15 taktik araç, 1000 Javelin anti-tank füzesi, 50 komuta fırlatma ünitesi, 6 bin zırh delici mühimmat ve 15 bin obüs mermisinin yer aldığını kaydeden Kahl, Biden göreve geldiğinden beri bu paketle birlikte Ukrayna’ya 5,3 milyar dolarlık askeri yardım yaptıklarını, bunun 4,6 milyar dolarının ise savaşın başlamasından bu yana verildiğini ifade etti.

Kahl, Başkan Biden’ın bu sistemlere ilişkin talebe onay vereceğini bekledikleri için önceden Avrupa’ya bu sistemleri konuşlandırdıklarını belirtti.

HIMARS roket sistemlerine yönelik eğitimlerin birkaç hafta süreceğini ifade eden Kahl, HIMARS sistemlerinin Ukrayna ordusuna belirli ölçüde hassas atış ve Rusları Donbas bölgesinden püskürtme imkanı sağlayacağını savundu.

"GÜVENCE ALDIK"

Kahl, “Ukraynalılardan bu sistemleri sadece savunma amaçlı kullanacaklarına dair güvence aldık.” dedi.

Konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Kahl, Ukrayna yönetiminden bu silahların Rus topraklarına karşı kullanmayacaklarına dair de güvence aldıklarını dile getirdi.

Kahl, bu güvence konusunun Ukrayna hükümetinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dahil tüm yetkililere iletildiğini ve Rusya ile ABD’yi karşı karşıya getirecek bir duruma mahal vermek istemediklerini kaydetti.

Rusya’nın Donbas bölgesinde belirli ölçüde kazanımlar elde ettiğini ancak bunun çok büyük bir değişim olmadığını ifade eden Kahl, bu sistemlerin uygun zamanda Ukrayna cephelerine ulaşmasını beklediklerini ve Rusları püskürteceğini umduklarını söyledi.

Kahl, ayrıca Rusya’nın, Ukrayna harekatındaki planının çok gerisinde olduğunu iddia etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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