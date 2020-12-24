Merak edilen kedi nanesi nedir? Kediler için zararlı mıdır?

Kedi nanesi nedir sorusu şu şekilde cevaplanabilir. Hem kedilerin hem insanların kullanabildiği bir tür bitkidir. Yeterli miktarda kullanılırsa kediler için de oldukça güvenilir olan bu bitkinin faydaları bir hayli fazladır. Kedi nanesi ne işe yarar, faydaları nelerdir sorularının ayrıntılı cevapları için bu yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

Şifalı Bitki Kedi Nanesi Nedir?

Nane familyasına ait olan mevsimlik bitkinin kökenleri Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgelerine dayanır. Günümüzde ise Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde de yetiştirilir. Kedilerin lezzetini aşırı iyi bilmesi ve sevmesinden kaynaklı olarak ismine kedi nanesi denir. Pisik otu ya da nezle otu olarak da bilinir.

Kedilerin Kedi Nanesi Sevmelerinin Nedenleri

Kedilerin kokusu sayesinde buldukları nepetalakton adı verilen madde bu bitkinin etkin bileşenidir. Nepelakton çiftleşmeyle bağlantılıdır ve kedi feromonun etkisine eş değer bir etkiye sahip olduğu düşünülür. Bu bitkinin üzerinde uyurlar, tüylerini temizlemek için onlara sürtünürler. Modunu oldukça fazla yükseltir, sevimli hareketlerde bulunmasına olanak sağlar. Zaman zaman evcil hayvanınız üzerinde olağanüstü etkiler bırakabilir. Evcil hayvanınızın daha sıcakkanlı ve sevecen bir yapıya sahip olmasını sağlar. Uyumaktan daha çok oyun oynamaya hevesli bir hale gelir. Bazılarında ise göz dalmasına sebep olur. Sonrasında hırlama ve miyavlama sesleri çoğalabilir. Kedi nanesinin bazı zamanlarda gevşeme yaptığı da söylenir. Ancak kedilerin yaklaşık olarak yüzde 30’luk bir kısmı bu bitkiye tepki göstermez. Kalıtım ve genetik faktörler oldukça büyük önem taşır. Özellikle yeni doğan ilk altı ayını doldurmamış yavru ve yaşlı kediler kedi nanesine ilgi göstermez.