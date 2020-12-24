Merak edilen kedi nanesi nedir? Kediler için zararlı mıdır?

Kedi nanesi nedir sorusu şu şekilde cevaplanabilir. Hem kedilerin hem insanların kullanabildiği bir tür bitkidir. Yeterli miktarda kullanılırsa kediler için de oldukça güvenilir olan bu bitkinin faydaları bir hayli fazladır. Kedi nanesi ne işe yarar, faydaları nelerdir sorularının ayrıntılı cevapları için bu yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.
Nane familyasına ait olan mevsimlik bitkinin kökenleri Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgelerine dayanır. Günümüzde ise Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde de yetiştirilir. Kedilerin lezzetini aşırı iyi bilmesi ve sevmesinden kaynaklı olarak ismine kedi nanesi denir. Pisik otu ya da nezle otu olarak da bilinir.
Kedilerin kokusu sayesinde buldukları nepetalakton adı verilen madde bu bitkinin etkin bileşenidir. Nepelakton çiftleşmeyle bağlantılıdır ve kedi feromonun etkisine eş değer bir etkiye sahip olduğu düşünülür. Bu bitkinin üzerinde uyurlar, tüylerini temizlemek için onlara sürtünürler. Modunu oldukça fazla yükseltir, sevimli hareketlerde bulunmasına olanak sağlar. Zaman zaman evcil hayvanınız üzerinde olağanüstü etkiler bırakabilir. Evcil hayvanınızın daha sıcakkanlı ve sevecen bir yapıya sahip olmasını sağlar. Uyumaktan daha çok oyun oynamaya hevesli bir hale gelir. Bazılarında ise göz dalmasına sebep olur. Sonrasında hırlama ve miyavlama sesleri çoğalabilir. Kedi nanesinin bazı zamanlarda gevşeme yaptığı da söylenir. Ancak kedilerin yaklaşık olarak yüzde 30’luk bir kısmı bu bitkiye tepki göstermez. Kalıtım ve genetik faktörler oldukça büyük önem taşır. Özellikle yeni doğan ilk altı ayını doldurmamış yavru ve yaşlı kediler kedi nanesine ilgi göstermez.
Bu bitkiyi gören kediler onu ya dişliyor ya yalıyor ya da ona sürtünüyor. Onları eğitirken onların hoşuna gideceği ödüller vermek işinizi kolaylaştırır. Eğitim sırasında kedi nanesinden hoşlanan evcil hayvanınıza bu bitki ödül olarak rahatlıkla verilebilir. Örneğin hayvanınız kendi yatağında uyumaya alıştığında ya da kedi kumunun yerini öğrendiğinde ödüllendirme amaçlı kullanılır. Peki kedi nanesini evcil hayvanınıza nasıl vermelisiniz? Bu ürün çeşitli şekillerde sunulmaya müsaittir. Şu şekillerde sunulabilir:
Bunlar dışında direkt yenmesi de evcil hayvanınız için sakıncalı bir durum oluşturmaz. Kediler bu etkileşimden sonra nanenin uyarıcı etkisinden dolayı neşe içinde hareketlerde bulunurlar. Zararlı bir etkisi olmamakla birlikte oldukça güvenlidir. Aşırı agresif olan kedinizi bu sayede neşeli ve daha sakin bir hayvan haline getirebilirsiniz. Kedi nanesi tohumu alarak evinizde saksıda yetiştirmeyi de tercih edebilirsiniz. Fazla tüketilmesi konusunda gözlemlendiği kadarıyla mümkün değildir. Yeterli miktarda tükettikleri görülür. Ancak bazı kediler için istisnai durumlar oluşabilir. Eğer evcil hayvanınızda herhangi bir agresiflik durumu gözleniyorsa bitkinin hayvanda uzak tutulması önerilir. Bu bitkiyi kolayca çoğu yerden bularak evinizde bulundurabilirsiniz.
Üretilme şekli bakımından üçe ayrılır:
Tohum yönteminde yaz ayları oldukça idealdir ancak kendiniz yetiştirmeyi düşünüyor iseniz oldukça zahmetli bir yöntem olduğunu söylemekte fayda var. Kedi nanesi fidesi almanız işinizi fazlasıyla kolaylaştırır. Fide ekimi yılın tüm zamanlarında üretmek için uygun bir yöntem olarak karşınıza çıkar. Fakat çiçeklenme dönemi havalar ısındığı anda başlar yani ilkbahar ve yaz ayları bu bitki için oldukça önemli olan mevsimlerdendir. İdeal ortamları ise nemli bölgelerdir. Aynı zamanda gölge, doğrudan güneş olmayan ortam uygundur. Çok hızlı gelişen bir bitki türüdür ve mor ve mavi çiçekleri vardır. Çok ağır olmayan toprak türlerinde rahatlıkla yetiştirilir. Aşırı bakım istememesine rağmen sulama dengeli olmalı ve yeterine sulanmalıdır. Olgunlaşmaya başladığında ise dalından kopararak yaprak şeklinde kullanılabilir. Eğer istenirse hayvanınızın ulaşabildiği bölgede yetiştirerek onun istediği zamanlarda yemesini sağlayabilirsiniz.
Kedi nanesi faydaları yalnızca kedilere özgü değildir. İnsanlar da bu bitkiden yararlanabilir ve faydalarını görebilirler. Sağlık açısından birçok konuda kullandığınızda yararlarını ve etkilerini görebilirsiniz. Yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
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