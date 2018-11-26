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Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.11.2018 08:57 | Son Güncelleme

Alkol Farkındalık Haftası kapsamında Şişenin Dibi sergisi hazırlayan Yeşilay Cemiyeti, alkolün yol açtığı tahribatı gözler önüne serdi. Duvata gömülü alkol şişelerinin içine yerleştirilen görseller, şişenin dibine bakan vatandaşların hafızasına kazınacak gerçekleri vurguladı.

Başta ne olduğunu anlamayan kişiler, yaklaşıp şişelerin içine baktıklarında alkolün yarattığı tahribatı gösteren görsellerle karşılaştı. Çok sayıda kişinin dikkatini çekmeyi bşaaran bu sergi Karaköy Vapur İskelesi'nde yer aldı.

Alkolün zararını gözler önüne serdiler

Yeşilay Cemiyeti "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi'nde "Şişenin Dibi" sergisini açtı. Duvara gömülü alkol şişelerinin içine yerleştirilen alkolün yol açtığı tahribatla ilgili görseller ilgi çekti. Şişelerin dibine bakan vatandaşlar serginin anlamlı olduğunu söyledi.
Bağımlılıklarla mücadelede etkin çalışmalar sürdüren Yeşilay, 20-26 Kasım tarihlerinde dünya genelinde kutlanan "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Alkolün insanlarda yarattığı tahribata dikkat çekmek isteyen Yeşilay bu doğrultuda Karaköy Vapur İskelesi girişinde duvara gömülü alkol şişelerinin içinde alkolün yarattığı tahribatı gösteren görsellerin olduğu sergi açtı.
Şehir Hatları'nın en yoğun vapur iskelelerinden biri olan Karaköy Vapur İskelesi'nden geçen vatandaşlar sergiye büyük ilgi gösterdi.Çok sayıda İstanbullu durup şişelerin içerisindeki görsellere bakarak alkolün zararlarını gözlemledi.
Bazı vatandaşların da çocuklarını kucaklayarak alkol şişelerinin içerisini gösterdiği görüldü. Sergi yarın akşama kadar açık olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Yeşilay alkol

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