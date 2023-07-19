Merakla bekleniyor! iPhone 16 Pro Max ile ilgili dikkat çeken 'kamera' söylentisi...

iPhone 16 Pro Max'in özellikleri merak ediliyor. Henüz iPhone 15 Pro Max modeli çıkmasa da şimdiden ortaya çıkan iddialar nedeniyle iPhone 16 Pro Max'in nasıl olacağıyla ilgili çok derin tartışmalar dönüyor. Son olarak iPhone 16 Pro Max ile ilgili dikkat çeken bir kamera iddiası ortaya atıldı.

IPHONE 16 PRO MAX İÇİN SÜPER TELEFOTO KAMERA İDDİASI

MacRumors'un aktardığına göre, Asya'dan gelen yeni bir rapor, iPhone 16 Pro Max'in önemli ölçüde artırılmış optik yakınlaştırma için süper telefoto periskop kameraya sahip ilk iPhone modeli olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan iddia kaynağı, iPhone 16 Pro Max'in 1/1.14 inç boyutunda %12 daha büyük bir kamera sensörüne sahip olacağı yönündeki önceki iddiasını da yineledi. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max şu anda 1/1.28 inç sensöre sahip ve iPhone 15 Pro Max'te sensör boyutunda bir artış beklenmiyor.

IPHONE 16 PRO MAX İLE İLGİLİ OLDUĞUNA İNANILIYOR

İddia kaynağı, konuyla ilgili son paylaşımında, söylentinin iPhone 16 serisindeki hangi cihazlarla ilgili olduğunu açıkça belirtmedi. Ancak önceki açıklamaları nedeniyle özellikle iPhone 16 Pro Max ile ilgili olduğuna inanılıyor.

Aynı kaynak bu yılın başlarında da benzer kamera bilgilerini paylaşmış ve sektörün içinden bilgi edindiğini iddia etmişti.

Yine de henüz tüm bunların doğrulanmamış bilgiler olduğunu hatırlatmakta yarar var.

