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Meral Akşener'den 'AK Parti' gafı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplanstısında 'Ak Parti' gafı dikkat çekti. Genel Başkan Akşener, konuşmasında partisinden bahsederken 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. "Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diyen Akşener, cümlesini hemen "İYİ Parti'yi kurdu" diye düzeltti.

Meral Akşener'den 'AK Parti' gafı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Akşener, konuşmasının son bölümünde, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. "'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diye konuşan Akşener, yanlışını hemen fark etti.

HEMEN DÜZELTTİ

İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek düzeltti. (DHA)

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İYİ parti ak parti Meral Akşener gaf

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Allah söyletiyor fetöcü karı
akılları fikirleri akp. RTE ile yatıp kalkıyorlar.
teyze sen ne anlatıyorsun gözünü seveyim bi salın şu memleketi ya
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