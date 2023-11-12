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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına tepki! 'Çok tehlikeli, son derece yanlış'

12.11.2023 18:03 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AYM ve Yargıtay arasındaki kriz ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu eleştirdi. Erdoğan'ın bu konuda taraf olmak yerine hakem olması gerektiğini belirten Akşener, "Sayın Erdoğan, bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa, bu çok tehlikeli, son derece yanlış bir konu" dedi.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına tepki! 'Çok tehlikeli, son derece yanlış'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği Maziden Atiye Milli Yükseliş Paneli'ne katıldı. Panelin ardından gazetecilerin, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtayın verdiği kararlara ilişkin sorusunu yanıtlayan Akşener, yargının bünyesinde hukukun üstünlüğünü uygulamakla yükümlü bu kurumların kavgasını çok ciddiye aldığını söyledi. Bunun bir devlet, anayasa krizi olduğuna inandığını dile getiren Akşener, partisinin bu konuda tavrını ortaya koyarak açıklama yaptığını anımsattı.

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YENİ ANAYASA ÇIKIŞINA TEPKİ

Akşener, "Sayın Erdoğan, bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa, bu çok tehlikeli, son derece yanlış bir konu." dedi.

Türkiye'de Anayasa değişikliği yapılabileceğini, bununla ilgili önerilerin ortaya konacağını, milletçe kabul görmesi halinde de anayasa değişikliklerinin hayata geçirileceğini anlatan Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Şu anda var olan Anayasa'yı eğer siz askıya alırsanız var olan Anayasa'nın hükümlerini yok kabul ederseniz, maddelerine itiraz ederseniz, o zaman o ülkede hukuk kalmaz. Anayasa çiğnenmiş olur. Tekrar söylüyorum, son derece yanlış bir durumdur. Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal Anayasa'mızın kendisine vermiş olduğu hakemlik, uzlaştırma görevini ve hukukun üstünlüğünü zedeleyen kavganın derhal ortadan kaldırılmasını ortaya koymak, bu konuda bir tavır koymak zorundadır."

'ANAYASA DEĞİŞECEKSE ÖNERİLİR, TARTIŞILIR'

İYİ Parti'nin bu konuda hukukun yanında olduğunu belirten Akşener, hukuku uygulamakla görevli kurumların kavgasının, birbirine düşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Akşener, "Etrafımız ateş çemberi, pek çok sorun yaşadığımız bir dönemde Türkiye, sakinliğini, iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmek zorunda. Şayet Anayasa değiştirilecekse önerilir, onlar üzerinde tartışılır; bu başka bir şey. Bunu derhal bugün itibarıyla herkes aklını başına alıp düzeltmek zorundadır." dedi.

AA

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