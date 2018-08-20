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Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 07:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Suudi Kralı'na verdiği nişanı geri almaya çağırdı. Suudi Arabistan, Suriye'nin Rakka kentinin yenilenmesi için "IŞİD karşıtı koalisyona" 100 milyon dolar verdiğini duyurmuştu. Akşener, "AK Parti hükümetini de uyarıyorum: Birlikte girdiğiniz bu oyunda, dünkü ortaklarınızın yeni oyununa dikkat edin. Kral Selman'a verdiğiniz Devlet Nişanı'nın iadesini isteyin" dedi.

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün bir açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın bu kararına ilişkin ABD'nin memnuniyetini dile getirmişti.

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 2016 yılında Suudi Kralı Selman'a verdiği devlet nişanını geri almaya çağırdı.

BELLİ Kİ UTANMADINIZ, ALLAH'TAN DA MI KORKMADINIZ?'

Akşener, "Müslüman coğrafyasında yaşanan onca drama sessiz kalıp, YPG terör örgütünün hakimiyetindeki bölgeye 100 milyon dolarlık destek veren Suudi Kralı'na sesleniyorum: Belli ki, Müslüman kanı döken terör örgütüne bu desteği verirken kuldan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener İYİ parti erdoğan Suudi Kralı Salman

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