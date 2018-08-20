Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün bir açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın bu kararına ilişkin ABD'nin memnuniyetini dile getirmişti.

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 2016 yılında Suudi Kralı Selman'a verdiği devlet nişanını geri almaya çağırdı.

BELLİ Kİ UTANMADINIZ, ALLAH'TAN DA MI KORKMADINIZ?'

Akşener, "Müslüman coğrafyasında yaşanan onca drama sessiz kalıp, YPG terör örgütünün hakimiyetindeki bölgeye 100 milyon dolarlık destek veren Suudi Kralı'na sesleniyorum: Belli ki, Müslüman kanı döken terör örgütüne bu desteği verirken kuldan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?" ifadelerini kullandı.



