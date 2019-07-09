HABER

Meral Akşener'den Merkez Bankası eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 10:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ekonomideki son rakamları eleştirerek, "Merkez Bankası'nın karını Hazine'ye aktarmışlardı, bu parayı belli ki çarçur ettiler. Akçe hesabına da göz diktiler. Buna karşı çıkan bürokratı da yoldan aldılar" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den Merkez Bankası eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını eleştirdi. Akşener, "Bu cumhurbaşkanlığında ısrar ettikçe iş daha iyiye gitmeyecek" dedi.

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

"Ekonomiyi zam yağmuruyla düzeltmeye çalışıyorlar" diyen İYİ Parti lideri, "Bunun adı da ekonomik başarı mı? Sayın Erdoğan ve damadı yapısal reform lafını ağızlarından düşürmüyor. Kendilerinden önceki kazanımları yok etmekte sınır tanımıyorlar" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI TEPKİSİ

İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması hakkında şu eleştirilerini dile getirdi:

"Cuma gecesi hem de KHK ile Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldılar. AK Parti öncesi bir başka kazanımı da tarihe karıştı. Sayın Erdoğan, asıl görevden alması gereken kişinin damadı olduğunu göremiyor. Bu senenin başında Merkez Bankası'nın karını Hazine'ye aktarmışlardı, bu parayı belli ki çarçur ettiler. Akçe hesabına da göz diktiler. Buna karşı çıkan bürokratı da yoldan aldılar. Görevden almanız gereken kişinin damadınız olduğunu herkes görüyor, siz de görün. Bu cumhurbaşkanlığında ısrar ettikçe iş daha iyiye gitmeyecek. Memur ve emekli zam dönemlerinde enflasyon düştü, zamlar kuşa döndü. Suyu kaynağından kestiler. Pazarda binbir hesap yapan vatandaşlarım gerçek enflasyonu biliyor."

PARTNERBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktıBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni ekonomik programlarını anlattıVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni ekonomik programlarını anlattı
CHP'li Öztrak: Merkez Bankası bağımsızlığı tabutuna son çivi çakıldıCHP'li Öztrak: Merkez Bankası bağımsızlığı tabutuna son çivi çakıldı
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İYİ Partili meclis üyesi istifa edip AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili ilçe belediye başkanlarından ziyaret

AK Partili başkanlardan İmamoğlu'na ziyaret

Son dakika: Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.