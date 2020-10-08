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Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde gözaltına alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Giresun’da gerçekleştireceği program öncesinde basın danışmanlığını yürüten Yeniçağ gazetesi yazarı ve KRT program yapımcısı Murat İde, Giresun’da kaldığı otelde gözaltına alındı. İde, olayı şu sözlerle duyurdu:

"2015’teki bir yazı. 2018’de açılmış dava. Ve Genel Başkan’ın programı için geldiğim Giresun’da, otelden GÖZALTI. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama ARANIYORSUNUZ.. Olsun. Polis de bizim, savcı da:) Ama hakikaten ayıp oluyor."

murat ıde

murat ıde


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