HABER

MERAL AKŞENER: SANDIK BAŞINDA KAVGA ÇIKMASINI ENGELLEYECEKSİNİZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 23:56 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan Meydanı'nda seçim çadırlarını gezdi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan Meydanı'nda seçim çadırlarını gezdi. Akşener'e partililer eşlik etti.

“HER BİR EVİN KAPISINI ÇALACAKSINIZ"
Meral Akşener, "Bugün itibariyle Sayın İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun, Ak Partiyi tercih eden, ona sempati duyan seçmen de dahil hepsinin adayı olmuştur. Dolayısıyla bizim Sayın İmamoğlu'na oy istemek, onunla ilgili çalışma yapmak için yaptığımız bu bir araya gelişin 2 ana noktası var. Birincisi, var olan bir belediye başkanı ile aday olan diğer arkadaşımız arasında yapılan bir seçimdir. Yenilenen bir seçimdir. Unutmamanız gereken şey budur. Sanki yeniden, sıfırdan aday olunmuş gibi bir muamele var. Bu doğru değil. İkincisi, İYİ Partililer de Sayın İmamoğlu için gayret gösteren herkes, Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının da tamamına sesleniyorum, 'Her bir evin kapısını çalacaksınız, anlatacaksınız, ama kimseyi incitmeyeceksiniz'" dedi.

"SAYIN İMAMOĞLU, 16 MİLYON İSTANBULLUNUN ADAYI OLMUŞ"
Akşener, “Asla ve asla kavgaya, gürültüye ve herhangi bir davranışa müsaade etmeyeceksiniz. Sinirlendirmeye kalkışan her kişiye karşı 'Sen de haklısın' deyip geçeceksiniz. 23'ünü sağ salim getireceksiniz. Biz 23 Haziran'ı sağ salim ve arızasız şeklide getireceğiz. Ondan sonra da seçmenimiz gereğini yapacak. Bugün 13 ilçeyi gezdim. Esnafların bir kısmıyla hemhal olduk. Gördüğüm bir şey var. Gerçekten Sayın İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun adayı olmuş. İstanbullu gereğini yapacak. 23'ü günü benimle beraber şu anda genel başkan yardımcılarımız burada, milletvekillerimiz burada ve genel idare kurulu üyelerimiz burada. Cuma'dan itibaren de bütün bu arkadaşlarımız ilçelere dağılıp hemşeri ziyareti yapacaklar. Sonuç itibariyle Pazar günü de her 39 ilçenin her birinde dört milletvekili görev yapacak. Her bir sandığın başında da Millet İttifakı'nın ortakları olarak birer avukat olacak. Orada da bir tek şeye dikkat edeceksiniz, Sandık başında kavga çıkmasını engelleyeceksiniz" İfadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Meral Akşener vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve makam aracına binerek alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Meral Akşener'in konuşması
-Meral Akşener'in makam aracına binişi

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen tatilci, 5 saat sonra kurtarıldıYüzerken dalgalarla açığa sürüklenen tatilci, 5 saat sonra kurtarıldı
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralıGaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Haziran 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

22 buçuk milyon TL bir kişiye çıktı!

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, hayatını kaybetti

Bakanlıktan "Türkiye’nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama

MSB o haberleri yalanladı!

Sivas'ta feci kaza: 10 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı

Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.