Meral Akşener: Seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız

Partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Safranbolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride bırakılan yerel seçimlerde hiç kırıcı söz söylemediklerini, vatandaşlardan da bunu istediklerini, hangi partiyi desteklerlerse desteklesinler seçimin bir hizmet yarışı olduğunu unutmadan dostluk ve arkadaşlıkların bozulmaması gerektiğini söylediklerini aktardı.

Ülkenin sorunları varken İstanbul'da yapılacak seçimlere kilitlendiğini belirten Akşener, herkesin İstanbul'da yapılacak seçimleri kendisine sorduğunu, herkese Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ilettiğini dile getirdi.

Ülkede ekonomik krizin yaşandığını savunan Akşener, hükümetin dış politikalarını S-400 füzeleri üzerinden eleştirdi.

"OYLARINA TALİP OLDUĞUMUZU SÖYLEYECEKSİNİZ"

Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullu'nun adayı olduğunu ve herkesin ona sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Akşener, "İstanbul'da ilçe ilçe yaptırdığımız bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmeni gibi görünüyor sandığa gitmemiş. 3 milyon 700 bine yakın da AK Parti'den seçmen gitmemiş. CHP'li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız. Kapıların zillerini çalıp oylarına talip olduğunuzu söyleyeceksiniz." diye konuştu.