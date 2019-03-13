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Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Gönül işi de kardeşim, gönül kıra kıra nasıl oluyor bu iş. En başta benim gönlümü kırdın be... Sen hapishaneye giderken başka bir siyasi partide olmama rağmen yanında ben vardım, dara düştüğün zaman demokrasi adına, adalet adına, hukuk adına yanında bendim" dedi.

Partisinin Palandöken ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Akşener, partililer tarafından davul zurnayla karşılandı.

Akşener, açılış öncesi Erzurum bar ekibi ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin hançer barı gösterisini izledi.

Meral Akşener, daha sonra burada bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada, seçmenin velinimet olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan, iktidar partisini, yerel seçimde verecekleri oylarla uyarmasını isteyen Akşener, şunları kaydetti:

"'Bu seçimde dün olduğum gibi ceketimi assam seçilirim, seçtiririm' diyenlerin kulağını çekmezseniz, bazı uyarılarda bulunmazsanız, Erzurum göç veren şehir olmaya devam edecektir. Onların, öncelikle Erzurum'un, Erzurumlunun gözünün içine bakabilmeleri için o kulağı çekip kızartacaksınız. Keşke adayların projeleri, hizmet anlayışları yarışsaydı. Onlar üzerinden rekabet olsaydı. Şuradan gelirken gördüm, her yerde Tayyip Bey'in fotoğrafı, benim de ayıp olmasın bir iki fotoğrafımı asmışlar. Zaten hiç asılmaması gerekiyordu. Ben değil, Mahmut Uykusuz, Canan kızım seçilecek. Burada Tayyip Bey seçilmeyecek, adayları seçilecek. Nasıl bir iştir sanki Türkiye'nin tüm belediye başkanları tek kişi seçiliyor o da Tayyip Erdoğan, işi kaynatıyorlar."

'EN BAŞTA BENİM GÖNLÜMÜ KIRDIN'

Konuşması sırasında AK Parti'nin seçim otobüsünün bölgeden geçmesi üzerine tepki gösteren İYİ Parti'lileri sakinleştiren Akşener, "Yapmayın, arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

İsim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kasteden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradaki sistem şu, yani gönül işi de kardeşim, gönül kıra kıra nasıl oluyor bu iş. En başta benim gönlümü kırdın be... Sen hapishaneye giderken başka bir siyasi partide olmama rağmen yanında ben vardım, dara düştüğün zaman demokrasi adına, adalet adına, hukuk adına yanında bendim. Niye yuhalıyorsunuz, çekin kulağı bırakın. Kulağı çektiniz mi Mahmut Uykusuz ile Canan'cığım seçildi mi, saat 00.30'da çıkacak, diyecek ki 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım'. İlk iş damat paket olacak. Arkasından Bakanlar Kurulu. Gelelim Erzurum özeline. Gelir gözünüzün içine bakar. 4,5 sene sonra da tartıya kendi çıkacak ve tartılacak. 4,5 sene boyunca bu tartılmanın endişesiyle yaşamasını, gelip gözünüzün içine bakıp ne istediğinizi öğrenmesini istiyorsanız kardeşlerim çekin kulağı, değiştirin bu düzeni. Sizden oy alıp tekrar seçilebilmek için 4,5 sene telef olsunlar. Bak İYİ Parti'yi kurmasaydık üçüncü kere geliyor, Erzurum'a gelir miydi? Yahu rekabet iyi bir şeydir."

VATANDAŞLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Konuşmasının ardından merkezin açılışını yapan Akşener, partililerle bir süre sohbet etti.

Beraberindekilerle kentteki Taşmağazalar Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Akşener, daha sonra Erzurum Kongre Merkezi'ne geçerek, kongrenin tarihi önemi hakkında tarihçilerden bilgi aldı.

Meral Akşener'e programı sırasında İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz ile Palandöken Belediye Başkan Adayı Fatma Canan Uçar da eşlik etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allahına kurban Akşener, doğru söylemiş...
boş cüzdan boş file, seçimde binali güle güle...
meral hanımefendi merak etme herkes suçunun eninde sonunda cezasını bulur ... düşmez kalkmaz bir allah tır...
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