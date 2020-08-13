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Meral Niron: 'Tiyatronun tatlı ve huysuz cadısı' 83 yaşında yaşamını yitirdi

13.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve sinema sanatçısı Meral Niron, 83 yaşında hayatını kaybetti. Niron'un tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Meral Niron: 'Tiyatronun tatlı ve huysuz cadısı' 83 yaşında yaşamını yitirdi

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve sinema sanatçısı Meral Niron, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Niron'un tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS) Twitter'da yaptığı açıklamada, "Meral Niron'u kaybettik. Tüm tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

Oyuncular Sendikası da, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" cümleleriyle bir taziye mesajı yayımladı.

Dramaturg ve yazar Eren Aysan da, Twitter'daki paylaşımında Niron için, "Tiyatronun tatlı ve huysuz cadısıydı" dedi.

https://twitter.com/tekirkedi/status/1293847479205732352

Meral Niron kimdir?

1937 yılında İzmir'de doğan Meral Niron, İzmir Radyo Tiyatrosu'nda başladığı sanatçılık yaşamını pek çok özel tiyatroda sürdürdü.

Meral Niron, 1987 yılında Devlet Tiyatrosu kadrolu personel oldu.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çok sayıda oyunda rol alan Niron; Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri gibi dizilerde de izleyicisiyle buluştu.

Niron; Ana, El Kapısı, Yaz Misafirleri, Boş Beşik, Oyun Nasıl Oynanmalı?, Komün Günleri gibi oyunlar da dahil çok sayıda tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Meral Niron; Sürü, Hayroş, Düğüm ve Acıların Kadını gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

Niron'a 2012 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Onur Ödülü verilmişti.

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