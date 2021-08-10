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Merapi Yanardağı yine hareketlendi! Bu sabah dev lavları püskürttü...

10.08.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da bulunan Merapi Yanardağı yine hareketlendi. Bir hafta aradan sonra Merapi'nin bu sabah 2 defa lav püskürttüğü ve çıkan dumanların 3 kilometre yüksekliğe vardığı bildirildi.

Merapi Yanardağı yine hareketlendi! Bu sabah dev lavları püskürttü...

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, geçen haftadan sonra tekrar volkanik hareketlilik yaşandı.

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Merapi'nin bu sabah 2 defa lav püskürttüğü ve çıkan dumanların 3 kilometre yüksekliğe vardığı bildirildi.

İlk hareketliliğin yerel saatle sabah 05.58'de, ikinci hareketliliğin ise 06.43'te meydana geldiği açıklandı.

AFET HAREKETLİLİĞİ 3. KATEGORİDE

BPPTKG, Yogyakarta sakinlerine, bölgedeki afet hareketliliğinin üçüncü kategoride olduğu uyarısında bulundu.

Merapi Yanardağı'nda en son 8 Ağustos'ta hareketlilik yaşanmıştı.

MERAPİ YANARDAĞI'NDA YILIN 300 GÜN DUMANLAR YÜKSELİYOR

YANARDAG

Merapi yanardağı (Endonezce: Gunung Merapi), konik şekilli ve Java adasının merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan yanardağ. Endonezya'nın en aktif yanardağıdır ve 1548'den beri düzenli olarak lav püskürtmektedir. İsim ateş dağı anlamına gelir. Yogyakarta şehrine çok yakındır ve binlerce insan yanardağ eteklerinde, denizden 1700 metre yükseklikte olan köylerde yaşamaktadır.

Yılın 300 günü dağdan dumanların yükseldiği gözlemlenmesine rağmen, birkaç kez faliyete geçip ölümlere sebep oldu. 1994 yılında yaşanan patlama sonrası, yanardağın batısında çoğunukla Muntilan şehrinde, zehirli gazdan 43 kişi hayatını kaybetti. Yogyakarta depreminden kısa süre önce 2006'da diğer büyük patlama yaşandı. 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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