Mercanköşk nedir? Mercanköşk faydaları ve zararları

Mercanköşkün Afrodit'in çok sevdiği bitkilerden biri olduğu söylenir. Bu bitki, zengin vitamin ve minerallere sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olan bu bitkinin günde yalnızca 1 çay kaşığı tüketimi bile vücudun A ve C vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Mercanköşk hakkında araştırma yapan hemen herkesin merak ettiği konu mercanköşk neye iyi gelir? konusudur. Mercanköşkün bilinen en iyi gelen özelliği ise sindirim sistemine oldukça faydalı oluşudur.

Mercanköşk nedir?

Mercanköşk, ballıbabagiller ailesine sahip olan aromatik bir bitki türüdür. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olan bu bitki, hem bahçelerde hem de saksılarda kolay bir şekilde yetişir. Mercanköşkün pembe ve mor çiçekleri bulunur ve yaprakları küçük ve ovaldir. Mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir baharat olan mercanköşk, aynı zamanda geleneksel tıpta da kullanılır. Çay olarak tüketilebildiği gibi, baharat olarak et ve salatalarda da kullanılır. Antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Ayrıca mercanköşk cilt bakımı ve kozmetik uygulamalarda da yaygın bir şekilde kullanılır ve bu kapsamda etkilidir.

Mercanköşk faydaları nelerdir?

Adeta bir sağlık ajanı olarak bilinen mercanköşk, adeta nerede bir sağlık problemi varsa şifa olmak için kendini belli eder. Bakteri ve mantarla tam bir savaş hâlindedir ve iyi bir bağışıklık sistemi güçlendiricidir. Mercanköşk faydaları ve zararları arasında mercanköşk faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Zengin içeriği sayesinde mikroplarla savaşır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Mide ve bağırsaklar için rahatlatıcı özellikleri bulunur ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır.

Mide bulantısı için nane ve limonla birleştiği zaman mideye iyi gelir.

Boğaz enfeksiyonlarında oldukça etkilidir.

Hücre yenileyici özelliği sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Anne sütü artırma özelliği ile annelerin vazgeçilmez bitkileri arasında yer alır.

Doğal antiseptik özelliği nedeniyle cilt temizleyicilerinde kullanılır ve gözeneklerin tıkanmasını önler.

Yara iyileştirir ve özellikle küçük kesikler, sıyrıklar ve güneş yanıklarında oldukça etkilidir.

Mercanköşk zararları nelerdir?

Hemen her bitkide olduğu gibi, mercanköşkün de bazı zararları bulunur. Özellikle de yanlış kullanımlar sağlık için tehlike arz eder. **Bu nedenle mercanköşk kullanımı, kulaktan dolma bilgilere göre değil, kesinlikle bir doktora başvurarak kullanılmalıdır.

Mercanköşk zararları arasında çok fazla tüketildiği durumda ishal ve mide rahatsızlıkları oluşturması vardır. Mide bulantısı şeklinde ortaya çıkan zarar, tavsiye edilen miktardan fazla kullanımda ortaya çıkar. Her bitki aşırı kullanıldığı zaman sağlık için problemler oluşturur. Bu yüzden günlük mercanköşk tüketim miktarı 2 orta boy fincanı geçmemelidir. Ayrıca kronik rahatsızlıkları bulunanların ve sürekli olarak ilaç kullananların mercanköşk çayı içmeden önce doktora danışması gerekir.