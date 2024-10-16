HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mercanköşk nedir? Mercanköşk faydaları ve zararları

Mercanköşk nedir? Mercanköşk faydaları ve zararları

Melek Nacar Melek Nacar
15.10.2024 20:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mercanköşk, aromatik bir kokuya sahip olan ve mutfaklarda lezzet verici bitkiler arasında bulunan, sağlık için de oldukça faydalı bitkilerden biridir. "Dağların keyfi" anlamını taşıyan bu bitkinin yaprakları yeşildir ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Mercanköşkü pek çok kültürde mutfaklara şifalı çay olarak sık bir şekilde kullanılır. Özellikle de Akdeniz mutfağında et ve salatalarda soslar için bir aroma katkısıdır.

Mercanköşk nedir? Mercanköşk faydaları ve zararları

İçindekiler

  • Mercanköşk nedir?
  • Mercanköşk faydaları nelerdir?
  • Mercanköşk zararları nelerdir?

Mercanköşkün Afrodit'in çok sevdiği bitkilerden biri olduğu söylenir. Bu bitki, zengin vitamin ve minerallere sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olan bu bitkinin günde yalnızca 1 çay kaşığı tüketimi bile vücudun A ve C vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Mercanköşk hakkında araştırma yapan hemen herkesin merak ettiği konu mercanköşk neye iyi gelir? konusudur. Mercanköşkün bilinen en iyi gelen özelliği ise sindirim sistemine oldukça faydalı oluşudur.

Mercanköşk nedir?

Mercanköşk, ballıbabagiller ailesine sahip olan aromatik bir bitki türüdür. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olan bu bitki, hem bahçelerde hem de saksılarda kolay bir şekilde yetişir. Mercanköşkün pembe ve mor çiçekleri bulunur ve yaprakları küçük ve ovaldir. Mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir baharat olan mercanköşk, aynı zamanda geleneksel tıpta da kullanılır. Çay olarak tüketilebildiği gibi, baharat olarak et ve salatalarda da kullanılır. Antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Ayrıca mercanköşk cilt bakımı ve kozmetik uygulamalarda da yaygın bir şekilde kullanılır ve bu kapsamda etkilidir.

Mercanköşk faydaları nelerdir?

Adeta bir sağlık ajanı olarak bilinen mercanköşk, adeta nerede bir sağlık problemi varsa şifa olmak için kendini belli eder. Bakteri ve mantarla tam bir savaş hâlindedir ve iyi bir bağışıklık sistemi güçlendiricidir. Mercanköşk faydaları ve zararları arasında mercanköşk faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Zengin içeriği sayesinde mikroplarla savaşır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
  • Mide ve bağırsaklar için rahatlatıcı özellikleri bulunur ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır.
  • Mide bulantısı için nane ve limonla birleştiği zaman mideye iyi gelir.
  • Boğaz enfeksiyonlarında oldukça etkilidir.
  • Hücre yenileyici özelliği sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.
  • Anne sütü artırma özelliği ile annelerin vazgeçilmez bitkileri arasında yer alır.
  • Doğal antiseptik özelliği nedeniyle cilt temizleyicilerinde kullanılır ve gözeneklerin tıkanmasını önler.
  • Yara iyileştirir ve özellikle küçük kesikler, sıyrıklar ve güneş yanıklarında oldukça etkilidir.

Mercanköşk zararları nelerdir?

Hemen her bitkide olduğu gibi, mercanköşkün de bazı zararları bulunur. Özellikle de yanlış kullanımlar sağlık için tehlike arz eder. **Bu nedenle mercanköşk kullanımı, kulaktan dolma bilgilere göre değil, kesinlikle bir doktora başvurarak kullanılmalıdır.

Mercanköşk zararları arasında çok fazla tüketildiği durumda ishal ve mide rahatsızlıkları oluşturması vardır. Mide bulantısı şeklinde ortaya çıkan zarar, tavsiye edilen miktardan fazla kullanımda ortaya çıkar. Her bitki aşırı kullanıldığı zaman sağlık için problemler oluşturur. Bu yüzden günlük mercanköşk tüketim miktarı 2 orta boy fincanı geçmemelidir. Ayrıca kronik rahatsızlıkları bulunanların ve sürekli olarak ilaç kullananların mercanköşk çayı içmeden önce doktora danışması gerekir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bitki
En Çok Okunan Haberler
At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

‘Şok evler’ tutup, batı illerine naklediyorlar…

‘Şok evler’ tutup, batı illerine naklediyorlar…

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.