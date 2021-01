Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli ilk kompakt SUV modeli EQA ortaya çıktı

Kullanıcılar Mercedes me Charge üzerinden 31 ülkede 450.000 AC ve DC şarj noktası ile dünyanın en kapsamlı şarj ağına erişebiliyor. Mercedes-EQ müşterileri, Mercedes me Charge’ın kullanılabildiği ülkelerde çeşitli sağlayıcıların şarj istasyonlarına kolaylıkla erişebiliyor ve basit faturalama ile entegre bir ödeme özelliğinden yararlanabiliyor.

Mercedes-Benz, nitelikli menşei sertifikalarıyla, Mercedes me Charge’dan geçen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını garanti ediyor. Müşteriler, Mercedes me Charge ile Avrupa genelinde 175.000’in üzerinde halka açık şarj noktasında erişim sağlıyor. Mercedes-Benz bunun daha sonra yeşil elektrikle dengelenmesini sağlıyor.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Fren Yardımcısı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Aktif Fren Yardımcısı çoğu sürüş senaryosunda otonom fren müdahalesi ile olası bir çarpışmayı önlüyor veya etkilerini en aza indiriyor. Sistem ayrıca, şehir içi hızlarında duran araçları ve yoldan karşıya geçen yayaları da algılayarak fren yapabiliyor. Sürüş Yardım Paketi kapsamında ise ayrıca; dönüş fonksiyonu, acil durum şeridi fonksiyonu, yaklaşan bisikletliler veya araçlar için araçtan iniş kör nokta yardımcısı ve bunun dışında yaya geçidi bölgesinde tespit edilen yayalara karşı uyarı özelliği de sunuluyor.