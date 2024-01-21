Merdiven altı depodan 5 milyon TL'lik insan saçı çıktı: Laboratuvar kurup 20 bin dolar kazanmışlar

Yurt dışından yasa dışı yollarla insan saçı getirtip Esenyurt'taki merdiven altı bir depoda protez saç üreten yabancı uyruklu kişiler yakalandı.

LABORATUVAR ORTAMI OLUŞTURMUŞLAR

İstanbul İl Jandarma ekipleri, Esenyurt'ta bir depoda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarından protez saç üretip piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin 'merdiven altı' olarak ifade edilen depoda, laboratuvar ortamı oluşturarak insan saçından protez saç ürettiklerini belirledi.

MERDİVEN ALTI DEPODAN 5 MİLYON TL'LİK SAÇ ÇIKTI

Yabancı uyruklu kişiler, yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçı piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine İstanbul İl Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçtan kazanç olarak elde ettikleri 20 bin dolar ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan H.G ile E.H adlı yabancı uyruklu kişiler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ALIŞVERİŞ SİTELERİ DE VAR

Öte yandan operasyonun ardından yapılan incelemelerde yabancı uyruklu kişilerin kendilerine ait bir online alışveriş sitesi ve 75 bin ila 150 bin lira arasında fiyatlara yaptıkları protez saç uygulamasıyla yasal bir saç tasarım merkezi imajı yarattıkları belirlendi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





