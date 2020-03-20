'Merdiven altı dezenfektanlar en az koronavirüs kadar tehlikeli'

Koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, çareyi maske ve eldiven takıp, kolonya ve dezenfektan kullanmakta buldu. Bazı fırsatçılar, özellikle el dezenfektanlarını merdiven altı üretmeye başladı. İçeriğinde metil alkol ya da uygun olmayan bir etil alkol kullanımının, birçok sağlık sorununa yol açtığı uzmanlarca vurgulandı.

KORONADAN KORUNAYIM DERKEN CİDDİ OLUMSUZLUKLAR YAŞAMAYIN

Sahte dezenfektanların tehlikelerini anlatan Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, standarda uymayan bu ürünler konusunda halkı uyarıp, şu bilgileri verdi:

"Fırsatçılar, merdiven altı üretim yapan insanlar, insan sağlığını düşünmeden üretim yapıyor. Bunların çok ciddi riskleri var. Bu ürünlerin koronavirüs kadar tehlikesi var. Bu tür üretimlerde içeriğindeki alkolün ne olduğu konusunda şu riskler var. Metanol mu kullanıyorlar, yoksa yine kullanılmaması gereken bir alkol mü kullanıyorlar belli değil açıkçası. Ayrıca bu ürünlerin ürettiği yerler de hijyen konusunda önemli. Bunun dışında aldıkları ürün etkili mi, yoksa sadece jelleştirilmiş alkol mü bilmek gerek. Koronadan korunayım derken, ciddi bir olumsuzluk yaşanabilir" dedi.