HABER

Merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 00:19 | Son Güncelleme

Merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

İlçede Turgut Özal Mahallesinde Pansiyon Sokak'ta 7 katlı apartmanın 5'inci katında yaşayan Şakir ve Fatma Cihan çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, bilinmeyen nedenle apartmanın merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Cihan, 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Düzce’de 505 kişilik işe 2 bin 731 kişi başvurduDüzce’de 505 kişilik işe 2 bin 731 kişi başvurdu
Minik Meryem günden güne eriyorMinik Meryem günden güne eriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araban Çocuk merdiven boşluğu

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Kayserispor'dan Hikmet Karaman kararı!

Kayserispor'dan Hikmet Karaman kararı!

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan CSO konserine katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan CSO konserine katıldı!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu!

Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Süre doldu ve hepsi yıkıldı

Süre doldu ve hepsi yıkıldı

30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.